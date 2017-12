Povolenie TÚ SR obmedzí prepájanie hovorov cez GSM brány

Pripravovaná legislatíva by mala zakázať prevádzkovateľom GSM brán poskytovanie volania tretím osobám a predaj telekomunikačných služieb

13. júl 2001 o 12:37 SITA

BRATISLAVA 13. júla (SITA) - Priama komunikácia prostredníctvom GSM brán bude prípustná len medzi účastníkmi operátorov mobilných sietí a vnútornými alebo vonkajšími telefónnymi stanicami pobočkovej ústredne prevádzkovateľa. Vyplýva to z nového návrhu všeobecného povolenia na prevádzkovanie a zriaďovanie GSM brán, ktoré pripravil Telekomunikačný úrad SR.

Návrh povolenia obmedzuje aj priame volanie zo siete mobilného operátora prostredníctvom GSM brány a prepojovacieho zariadenia pevnej do verejnej telekomunikačnej siete a opačne. Prevádzkovateľ brány ďalej nebude môcť poskytnúť možnosť volania prostredníctvom GSM brány tretím osobám a sám im poskytovať, predávať a sprostredkovávať telekomunikačné služby. Zo siete jedného mobilného operátora do siete druhého mobilného operátora nebude možné priamo volať bez prepojenia prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete Slovenských telekomunikácií, a.s.

Prípravu návrhu všeobecného povolenia si vyžiadali legislatívne nedostatky v oblasti používania GSM brán, ktoré využívali niektorí ich majitelia na prepájanie hovorov bez zmluvy o prepojení s telekomunikačnými operátormi. Ukončovanie hovorov v sieťach mobilných operátorov spôsobovalo napríklad problémy so službou Clip, kedy sa volanému účastníkovi neobjavilo na displeji mobilného telefónu reálne číslo volajúceho. Niektorí majitelia GSM brán prepájali do sietí mobilných operátorov aj hovory zo zahraničia, na čo však majú podľa zákona oprávnenie len Slovenské telekomunikácie. Takéto spojenia zároveň mohli v prípade veľkého objemu hovorov spôsobiť preťaženie sietí mobilných operátorov.

Ako agentúru SITA informoval hovorca TÚ SR Roman Vavro, povolenie by malo byť zverejnené vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Do 30 dní od jeho zverejnenia bude k nemu možné uplatniť pripomienky. Podľa zákona by mal byť návrh všeobecného povolenia zverejnený najmenej 90 dní predo dňom jeho predpokladaného vyhlásenia vo vestníku a účinnosť by malo povolenie nadobudnúť 15 deň od vyhlásenia vo vestníku.