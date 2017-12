Hrozí Zemi náraz obrovského asteroidu? NASA oficiálne upokojuje

Najväčšie riziko predstavuje asteroid, ktorý by do Zeme mohol naraziť až o deväť storočí.

21. aug 2015 o 12:21 Jakub Filo

WASHINGTON. BRATISLAVA. Už niekoľko týždňov sa internetom šíri správa, že v septembri by malo dôjsť k dopadu veľkého asteroidu na Zemský povrch. Náraz by si mal mať rozsiahle následky a vyžiadať si smrť desiatok miliónov ľudí.

Hoci americký Národný úrad pre letectvo a vesmírNASA v rámci projektu Near Earth Object (Objekty blízko Zeme) identifikoval takmer 13-tisíc telies, z ktorých má 1600 viac ako jeden kilometer, v súčasnosti žiadna zrážka nehrozí.

Oficiálne vyjadrenie vydala NASA po tom, ako sa z nepravdivej správy stal viral a viacero ľudí sa na možný dopad pýtalo.

Existuje však šanca, že nás podobný asteroid ohrozí v budúcnosti?

Globálna kataklizma

Podľa poplašnej správy by mal meteorit dopadnúť do oblasti Puerto Rica v Karibiku a spôsobiť zemetrasenie s magnitúdou Richterovej stupnice väčšou ako desať. Takéto zemetrasenie sa označuje ako meteorické a nikdy ešte nebolo zaznamenané. Po ňom by vraj mali nasledovať 300-metrové vlny cunami.