ST rokujú o prepojení s 2 operátormi, ďalších deväť ich požiadalo o rokovania

29. jan 2003 o 13:52 © TASR 2003

Bratislava 29. januára (TASR) Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. rokujú o prepojení s dvoma operátormi, ktorí dostali licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete (VTS). Ďalších deväť takýchto subjektov, ktoré požiadali ST o rokovanie, najprv musí splniť administratívne požiadavky telekomunikácií.

"Všetci operátori, s ktorými v súčasnosti rokujeme, majú voľný prístup k Referenčnej ponuke prepojenia (RIO). Títo operátori sú zrejme aj členmi Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO). Vzhľadom na to, že RIO je o prepojení sietí dvoch operátorov, ST nemôžu rokovať o RIO s ATO, ale s konkrétnym operátorom. Vyhlásenie predstaviteľov ATO, ktoré spochybňuje nediskriminačný postup našej spoločnosti, preto považujeme za účelové a 'zbytočné dobýjanie sa do otvorených dverí'. RIO nie je marketingový ťah, ako sa domnieva ATO. Je to návrh kontraktu, ktorý by mal stanoviť všetky vzájomne odsúhlasené podmienky prepojenia telekomunikačnej siete ST so sieťami ostatných operátorov," uvádza viceprezident pre komunikáciu ST Ján Kondáš.

Až do uzatvorenia zmluvy medzi ST a iným prevádzkovateľom je RIO v celom rozsahu predmetom obchodného tajomstva ST. Po uzatvorení zmluvy o prepojení spoločnosť túto zmluvu poskytne Telekomunikačnému úradu (TÚ) SR na zverejnenie v súlade so zákonom o telekomunikáciách. ST sú pripravené rokovať so všetkými licencovanými operátormi, ktorí požiadajú o prepojenie v súlade s platným zákonom a postupujú plne v súlade s platnou legislatívou.

ST predložili 2. januára 2003 TÚ SR návrh cien za prepojenie a RIO, pričom žiadny právny predpis platný v SR ich nezaväzuje, aby RIO pripravili alebo predložili ku konkrétnemu termínu.

RIO predstavuje základ pre rokovania ST o prepojení sietí po 1. januári 2003 s novými operátormi, ktorým bola pridelená licencia na poskytovanie verejnej telefónnej služby. RIO okrem iného obsahuje popis služieb prepojenia, informácie o cenách za služby ako aj všetky technické podmienky prepojení medzi operátormi.