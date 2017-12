Zo Slnka vystrelila ohnivá Eiffelovka

1. Posledné zábery Dionu

Sonda Cassini preletela tento týždeň piaty a zároveň posledný krát okolo Saturnovho mesiaca Dione. Podarilo sa jej spraviť viacero záberov ľadového sveta, celú galériu nájdete kliknutím na tento link, surové a neupravné snímky sú zasa na tomto odkaze. Ďalšiou zastávkou Cassini bude geologicky aktívny mesiac Enceladus, ktorý skrýva podpovrchový oceán.

FOTO - NASA

2. Selfie z Marsu

Curiosity rover strávil posledné dni v priesmyku Marias pod horou Mount Sharp. Vŕtal do povrchu aby mohol nazbierať vzorky kameňov s vysokým obsahom vodíka a oxidu kremičitého.

Keďže je Curiosity moderný robot, pri práci sa niekoľkokrát odfotil. Panoramatické zábery z nízkeho uhlu potom vedci pospájali a vytvorili zvláštnu selfie, kde vidíme nie len Curiosity, ale aj to, čo Curiosity vidí.

FOTO - NASA

3. Slnečná Eiffelovka

Fotograf Göran Strand zachytil túto slnečnú protuberanciu pri fotení Slnka zo svojho dvora. Výron ionizovaných plynov zo slnečného povrchu (prevažne horiaci vodík) pripomína tvarom Eiffelovu vežu v Paríži, je však niekoľkokrát väčší ako naša planéta. Výsledná snímka je kombinácia 300 najlepších záberov.

Today I found a really big Eiffel tower on the Sun, about 7 earth diameters high. #Sun #solarpower #EiffelTower pic.twitter.com/Shh0Jtu5S3