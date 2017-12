Drony dostanú identifikátory, budú hlásiť majiteľov

Vývojári hľadajú technológie, ktoré by vniesli do sveta dronov poriadok.

21. aug 2015 o 11:04 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to stále ten istý scenár. Ak sa na oblohe zjaví problémový dron, nik netuší komu patrí a niet toho, kto by proti nemu zakročil z obáv o zásah do vlastníckych práv, ktorý vyplýva z chýbajúcej legislatívy. To všetko by sa však mohlo zmeniť.

Vývojári z Univesity of California pripravujú pre drony elektronickú obdobu evidenčných tabuliek. Narozdiel od automobilových, tie na dronoch budú prispôsobené, aby ich bolo možné prečítať aj z veľkej vzdialenosti.

Nový koncept počíta s blikajúcimi farebnými LEDkami, ktorých svit bude možné zachytiť mobilom, kamerou či iným zariadením. Tie následne z farebných zábleskov dekódujú textový reťazec, ktorý odhalí pridelený identifikátor. Cez internetové pripojenie bude následne možné dohľadať vlastníka.

Cieľom je ochrániť tých, ktorí prevádzkujú registrované drony a odlíšiť ich od záškodníkov, prípadne umožniť monitorovanie leteckej prevádzky a dodržiavanie pravidiel. Laboratórne skúšky prebiehajú naplno, výskumníci hľadajú svetelné zdroje, ktoré zaistia bezproblémovú spoľahlivosť.

NASA a Verizon sa zasa podľa magazínu Mashable angažujú v technológiách, ktoré by zamedzili dronom pristupovať do území s vylúčenou leteckou prevádzkou.

Drony nie sú horúcou novinkou posledných rokov. Leteckí modelári diaľkovo riadia svoje lietajúce modely desaťročia, doposiaľ sa však v rámci svojho koníčka zameriavali na ich riadenie pri vizuálnom kontakte. Technologické firmy však vniesli do zariadení nové prvky, vďaka ktorým sa stali populárnymi aj v radoch širokej spoločnosti. Uchvátili filmárov, fotografov, i nadšencov technológií.