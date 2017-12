V Británii využívali mlieko už pred 6000 rokmi

Londýn 29. januára (TASR) - Obyvatelia Británie vedeli už pred viac ako 6000 rokmi využívať kravie a kozie mlieko. Britskí vedci to tvrdia na základe ...

29. jan 2003 o 12:00 © TASR 2003

Londýn 29. januára (TASR) - Obyvatelia Británie vedeli už pred viac ako 6000 rokmi využívať kravie a kozie mlieko. Britskí vedci to tvrdia na základe výsledkov analýz zvyškov tukov na črepinách nádob z doby kamennej, informoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Stopy živočíšnej výroby siahajú v Británii až do 5. tisícročia pred naším letopočtom. Doteraz však nebolo jasné, či hlavným cieľom živočíšnej výroby v jej počiatkoch bolo získavanie mäsa alebo sekundárnych produktov mlieka a vlny. Pre druhú domnienku existovali iba nepriame dôkazy, napríklad nálezy nádob, ktoré sa pravdepodobne používali na výrobu syra.

Richard Evershed z univerzity v Bristole našiel odpoveď na túto otázku prostredníctvom chemických analýz. Vedec sledoval rôznu biochémiu tukového tkaniva a mliečnych žliaz, ktorá sa odráža v mastných kyselinách. Na základe izotopov uhlíka bolo možné určiť, či zvyšky tukov pochádzajú z telového tkaniva alebo mlieka prežúvavcov.

Evershedov tím skúmal 950 črepín zo 14 predhistorických nálezísk na juhu Británie. V 57 percentách prípadov bol na črepinách tuk z mlieka prežúvavcov.

"Výsledky jasne ukazujú, že na všetkých náleziskách zo 4500 rokov britských dejín existovalo mliečne hospodárstvo," povedal Evershed. Toto tvrdenie potvrdzuje skutočnosť, že väčšina zvieracích kostí z nálezísk patrí samiciam.

Uvedené výsledky sa zhodujú s rozšírenou teóriou vzniku živočíšnej výroby. V 8. tisícročí pred naším letopočtom boli v juhozápadnej Ázii domestikované najprv ovce a kozy pred hovädzím dobytkom. Od chovu zvierat pre mäso k využívaniu sekundárnych produktov ako mlieko, syr a vlna prešlo ďalších tisíc alebo dvetisíc rokov. Keď sa živočíšna výroba dostala v 5. tisícročí pred Kristom na Britské ostrovy, mliečne hospodárstvo už bolo etablované.