Chystajú FitBit pre psíkov, dohliadne na kondičku i bezpečnosť

Obojok spárovaný s mobilom dá majiteľom dokonalý prehľad o aktivite ich psíkov.

20. aug 2015 o 15:30 Milan Gigel

MELBOURNE, BRATISLAVA. Volá sa Buddy a má sa stať moderným obojkom pre psíky. Firma Squeaker ho vybavila modernými technológiami a teraz hľadá drobných investorov, ktorí zdieľajú rovnaké nadšenie.

Obojok má malý OLED displej, výstražné farebné LED osvetlenie a batérie, ktoré majú dostatok energie pre dvojtýždennú prevádzku. To najdôležitejšie sa však ukrýva vo vnútri. GPS modul zaznamenáva polohu psíka, akcelerometer vyhodnocuje jeho pohybovú aktivitu a svetelný senzor spolu s teplomerom monitorujú prostredie. To všetko je uzavreté vo vodotesnom obale, ktorý je odolný voči poškodeniu.

Obojok podľa denníka The Independent komunikuje so smartfónom a podobne ako múdre náramky, aj on sa snaží vyhodnocovať či je psík fit. Vyhodnocuje jeho pohyb, ráta spálené kalórie a upozorňuje na každú anomáliu. Všetko sa točí okolo grafov a tabuliek, ktoré odhalia zdravotný problém, alebo nevhodné kŕmenie. Obezita štvornohých miláčikov sa stáva vážnym problémom, s ktorým má obojok pomôcť.

Vďaka GPS modulu možno mať prehľad o psíkovi, aj keď sa stratí z dohľadu. Nielenže vidno na mape, kadiaľ kráča, ale ak prekročí vopred vymedzené čiary na mape, softvér na to okamžite upozorní. Ak k tomu príde hmla alebo noc, obojok sa rozbliká aby psíka ochránil pred automobilmi či upozornil na neho okoloidúcich ľudí.

Cena má začínať na hranici 199 dolárov, vývojári sľubujú neustále rozširovanie svojich služieb v cloude. Nie je prekvapením, že firma chce preraziť v segmente, ktorý pri ľuďoch generuje stabilné príjmy.