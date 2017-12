Stane sa vesmírny výťah skutočnosťou? Patentovali 20-kilometrovú vežu

Nová technológia by mohla zredukovať cenu letov do vesmíru o 30 percent.

19. aug 2015 o 16:28 Jakub Filo

BRATISLAVA. Každý štart rakety na orbitu Zeme je hra nervov. Hoci raketovú technológiu sme zvládli už pred desiatkami rokov, stále je pri nej vysoké riziko nehody. Navyše je mimoriadne nákladná.

Kanadská spoločnosť Thoth Technology si teraz podobnú technológiu dala patentovať. Jej súčasťou je 20 ­kilometrová veža, čo je viac ako momentálne najvyššia budova sveta Burdž Chalífa v Dubaji.

Na vrchu veže by sa nachádzala vzletová plocha pre kozmické lode podobné raketoplánom. Náklady na vysielanie ľudí alebo tovarov do kozmu by sa mali oproti tradičným vesmírnym raketám znížiť o 30 percent.

„Astronauti by vstúpili do 20 ­kilometrového výťahu. Z vrchu veže by vzlietali vesmírne lode a opäť by sa vracali späť na dotankovanie,“ povedal pre The Independent inžinier a vynálezca Brendan Quine.

Podľa šéfky Thoth Caroline Robertsovej sa veža spolu s novými korábmi stane novou érou vesmírneho cestovania.