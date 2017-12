Briti postavia cestu, ktorá nabíja elektroautá

Kým auto prechádza elektrifikovaným úsekom, cievka v jeho útrobách zbiera elektrinu do akumulátorov.

19. aug 2015 o 15:30 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Elektroautá sú fajn, ak nemusíte každú chvíľu kdesi zastaviť, aby ste dočerpali do unavených akumulátorov zásobu energie. Britská vláda pripravuje projekt, ktorý má v praxi odskúšať nabíjanie počas jazdy.

V priebehu 18-mesačnej štúdie chce podľa magazínu T3 mimo verejnej prepravnej siete vyskúšať technológiu indukčného prenosu energie. Kým priamo vo vozovke budú zabudované indukčné cievky, elektromobily budú musieť byť dovybavené indukčným zberom energie.

Projekt počíta s nákladmi v rozsahu od 350- do 425-tisíc libier za každý kilometer cesty. V súčasnosti prebieha výberové konanie firmy, ktorá by sa na výstavbu podujala. Koncept počíta s tým, že v budúcnosti by sa takéto nabíjacie úseky mohli vo forme fragmentov stať súčasťou verejnej siete. Všetko by malo prebehnúť v priebehu rokov 2016 a 2017.

Možno to vyzerá ako utópia, v skutočnosti je podobná technológia sprevádzkovaná v Južnej Kórei. Na 12-kilometrovom úseku mesta Gumi slúži pre dobíjanie autobusov verejnej prepravy.

Názory odborníkov sa však na túto technológiu rôznia. Ide o nákladné riešenie, ktoré sa v neďalekej budúcnosti môže stať zbytočným. Ak firmy zdokonalia akumulátory a zvýšia kapacitu – čo sa v posledných rokoch deje iba pozvoľna – projekty tohto typu stratia zmysel.

Premiestnia sa z diaľnic a ciest na parkovacie miesta a do garáží, kde budú automobily čerpať energiu bez toho, aby k nim museli vodiči pripájať káble.