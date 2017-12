Počítač ZX Spectrum hlási návrat, prinesie staré hry

Fanúšikovia sa tešia na nostalgické spomienky na staré časy.

19. aug 2015 o 11:15 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Bol to počítač, ktorý pomohol v 80-tych rokoch prelomiť bariéru medzi domácnosťami a technológiami. ZX Spectrum sa vracia na trh, tentokrát pre všetkých pamätníkov, ktorí spomínajú na staré časy.

Sinclair Spectrum Vega sa stal vďaka podpore drobných investorov realitou. Fabrika SMS Electronics z Nottinghamshire uskutočnila výrobu konzoly, ktorá má podobu herného ovládača. Ten preberá dizajnové prvky z pôvodného počítača. Do predaja sa dostane už o niekoľko dní.

Do rúk záujemcov sa podľa denníka The Huffington Post dostane s tisíckou predinštalovaných hier, vrátane obľúbených titulov, ktorých dostupnosť bola ohlásená pre Xbox One v rámci série Rare Replay. K dispozícii bude aj slot pre MicroSD kartu, vďaka ktorej budú môcť záujemcovia oživiť i svoju starú tvorbu, ktorej sa na tejto platforme venovali.

Pôvodný počítač mal procesor s pracovnou frekvenciou 3,5 MHz, ku ktorému patrilo v závislosti od modelu 16 či 48 kB operačnej pamäte. Mal gumovú klávesnicu a domácnosti ho pripájali k televízoru, pričom programy a hry do neho prehrávali z kazetového prehrávača. Na tejto platforme vzniklo veľa populárnych herných titulov, obľubu si získal vďaka svojej nízkej cene.

Na trh prišiel v čase, keď britská vláda spolu s BBC predvídavo investovala do popularizácie počítačov a technológií. Éra, ktorá sa začala hraním hier vyústila do zručností a technologických odborností.