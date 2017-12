Google ponúkne domácnostiam múdre WiFi

Je rýchle a nastavíte ho cez mobil. Bez toho, aby ste sa museli hlbšie rozumieť technológiám.

19. aug 2015 o 10:01 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Volá sa OnHub a má sa stať múdrym internetovým centrom domácností. Google začne koncom mesiaca predávať v USA za 199 dolárov WiFi smerovač, ktorého technológie dokážu nastaviť aj menej skúsení spotrebitelia.

Na prvý pohľad vyzerá ako moderná dekorácia do interiéru. Má tvar valca s reproduktorom a prstencovým osvetlením, netrčia z neho žiadne antény, bez napájacieho kábla a internetovej prípojky sa však nezaobíde. Vo chvíli, keď ho však položíte na nábytok kdesi do stredu svojho príbytku, akoby ste získali WiFi pokrytie s dokonalou podporou.

Spárujete smerovač podľa portálu Popular Science so svojim Google účtom, nainštalujete do mobilu aplikáciu pre jeho ovládanie a niekoľkými ťuknutiami získate prehľad o tom, čo sa deje. Vidíte kto sa pripojil, aký objem dát prenáša, dokonca môžete uprednostniť jedny dáta pred inými, či obmedziť menej dôležité zariadenia voči ostatným.

Router je vyzbrojený aj rozhraniami pre komunikáciu s perifériami, podporuje štandardy Bluetooth 4.0 a ZigBee pre domácu automatizáciu. Google vopred avizuje, že bude pracovať na aktualizáciách firmvéru, vďaka ktorým poskytne domácnostiam viac služieb.

Google týmto počinom neočakávane vstupuje do domácností cez nové produktové portfólio a mnohí sa nazdávajú, že by to mohol byť vstup k automatizácii múdrych domácností. Zapadá to do konceptu operačného systému Brillo, ktorý firma predstavila na tohtoročnej I/O konferencii. Ten sa má stať platformou pre internet vecí.