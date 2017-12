Otravuje vás dvojfaktorové prihlasovanie? Bude prebiehať skryte

Vďaka mikrofónom budú obyčajné heslá bezpečnejšie. Mobil však musíte mať pri sebe.

18. aug 2015 o 13:20 Milan Gigel

ZURICH, BRATISLAVA. Možno ste si na vyššiu bezpečnosť prihlasovania už privykli. Po vzore bánk, pri každom prihlasovaní k webovým službám používate okrem hesla aj jednorazový kód, ktorý prečítate na displeji mobilu.

Vývojársky tím zo Swiss Federal Institute of Technology má riešenie, ktoré by mohlo celý proces zjednodušiť. Hoci do prihlasovacieho formulára vždy vpíšete iba obyčajné heslo, druhá kontrola prebehne bez toho, aby ste si čokoľvek povšimli.

Pri novej technológii chcú využiť mikrofón, ktorý je súčasťou každého mobilu, tabletu či smartfónu. Vždy, keď bude chcieť systém pri prihlasovaní zistiť, či cez klávesnicu vpisujete do počítača heslo vy, spustí na krátku chvíľku nahrávanie zvuku.

Ak sa zvuk zaznamenaný počítačom bude zhodovať so zvukom ktorý nasnímal mobil, je zrejmé že všetko je v úplnom poriadku. Bez ohľadu na to, či mikrofón zachytí ťukanie klávesnice, trúbenie auta pod oknami alebo chrápanie vášho psa.

Prednosťou tohto prístupu je jednoduchosť a odbremenenie používateľa od zdržujúcich bezpečnostných úkonov. Hoci podľa magazínu Engadget stále existuje šanca, že hacker ktorý sa zmocnil vášho hesla môže vyčkávať na moment, kedy sa ocitne blízko vás, ide o riešenie, ktoré je pohodlné a bezpečné.