Windows 10 môže vypínať pirátsky softvér i hardvér

Ak nemáte čisté svedomie, zostaňte pri staršej verzii operačného systému.

18. aug 2015 o 10:03 Milan Gigel

(Zdroj: Microsoft via AP)

REDMOND, BRATISLAVA. Pre mnohých sú to len právnické kľučky, upozornenia a pravidlá, s ktorými nik nepríde do užšieho kontaktu. EULA licencia, bez ktorej sa do počítača inovácia Windows 10 nenainštaluje, však všetko mení.

Ak ste sa doposiaľ spoliehali vo svojich počítačoch na bezproblémové používanie pirátskeho softvéru, mali by ste podľa magazínu T3 spozornieť. Microsoft môže nejedného používateľa zaskočiť novým prístupom k tejto problematike.

Ak za začítate do licenčnej zmluvy, medzi iným vás odkáže na Zmluvu o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. V nej sa píše nasledovné:

„Môžeme automaticky kontrolovať vašu verziu softvéru, aby sme vám mohli poskytovať služby. Môžeme bezplatne preberať aktualizácie softvéru alebo zmeny konfigurácií s cieľom aktualizovať, zlepšiť a ďalej rozvíjať služby vrátane tých, ktoré vám bránia v prístupe k službám, hraní falošných hier alebo používaní neoprávnených hardvérových periférnych zariadení. Aktualizácia softvéru sa od vás môže požadovať aj na ďalšie používanie služieb.“

V praxi to znamená, že ak sa Microsoft v budúcnosti rozhodne blokovať spúšťanie svojich kancelárskych softvérov, hier, či nástrojov všade tam, kde im chýba platná, overiteľná licencia, bude konať v súlade s pravidlami, ktoré ste schválili. To isté môže platiť aj pre softvéry iných vývojárov, ukradnuté mobily, či doplnky, ktoré umožňujú na herných konzolách spúšťať nelegálne kópie hier.

Microsoft už dávnejšie avizoval, že k aktualizáciám bude pristupovať v novej desiatke omnoho prísnejšie ako doposiaľ. Využije všetky prostriedky na to, aby používatelia nemohli aktualizácie odmietať, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť ich počítačov. Každá z aktualizácií však môže prinášať aj prvky, ktoré rozširujú funkcie operačného systému, alebo pridávajú nové funkcie.

Ochranné mechanizmy môžu byť jednými z nich. Zatiaľ nie je známe, či Microsoft plánuje proti pirátom aktívne zasiahnuť, alebo má pripravené iba zadné vrátka pre svoje budúce aktivity. Isté však je, že svetové médiá sa začínajú o túto novú formulku v zmluve intenzívne zaujímať.