V Nemecku našli masový hrob obetí násilia spred asi 7000 rokov

MAINZ, FRANKTURT NAD MOHANOM. Na stopy masovej vraždy z mladšej kamennej doby - neolitu - narazili archeológovia v okolí Frankfurtu nad Mohanom, kde našli telesné pozostatky najmenej 26 ľudí spred asi 7000 rokov.

Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na autora štúdie o výsledkoch predmetného skúmania Christiana Meyera.

Podľa tohto zdroja je nápadné, že obeťami sú predovšetkým muži a deti vo veku 12-13 rokov, iba v dvoch prípadoch patria telesné pozostatky ženám-štyridsiatničkám. Nie je tak vylúčené, že páchatelia mladé ženy uniesli.

Masový hrob síce objavili v hesenskej lokalite Schöneck-Kilianstädte ešte v roku 2006, ale s jeho precíznym skúmaním začali až neskôr. Poznatky antropológov zverejnil teraz časopis americkej akadémie vied PNAS.

Evidence for Neolithic warfare and torture found in 7000 year old German mass grave http://t.co/tEwesgVpxd pic.twitter.com/cEzjb2O0Hb