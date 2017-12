Preskúmali gény chobotnice, pozemského mimozemšťana

Výskumníci zistili, ako fungujú inteligentné tvory z morských hlbín. V niečom dokonca pripomínajú ľudí.

16. aug 2015 o 15:47 Michal Ač

Bolo to pole, ktoré dosiaľ ovládali stavovce. No sekvencovanie DNA urobilo výrazný krok vpred a do elitného klubu tvorov, pri ktorých poznáme ich gény, teraz vstúpili chobotnice.

Prestížny britský magazín Nature totiž odkazuje na článok, v ktorom medzinárodný tím vedcov publikoval genóm kalifornskej chobotnice Octopus bimaculoides. Jej telo môže mať až dvadsať centimetrov a chápadlá vyše pol metra.

Podľa magazínu je prečítanie kompletnej dedičnej informácie tohto hlavonožca kľúčom, ktorý vedcom pomôže pochopiť záhadu najtajomnejších a najinteligentnejších lovcov morských hlbín.

„Je to vlastne prvý sekvenovaný genóm niečoho, čo pripomína skôr mimozemšťana,“ komentoval s humorom výsledok tímovej práce spoluautor článku v Nature neurobiológ Clifton Ragsdale z Chicagskej univerzity v Illinois. Prvou autorkou je Caroline Albertinová z rovnakej univerzity.

Viac génov než človek

S mnohými až neuveriteľnými schopnosťami chobotníc a s ich takmer mimozemskou anatómiou sa už dlhé roky spájajú mnohé otázky.