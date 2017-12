Koralove útesy vieme zachrániť, ak ich budeme počúvať

Vedci dokážu skúmať ťažko prístupný podmorský svet pomocou zvukov.

15. aug 2015 o 14:00 Dominik Holič

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

K niektorým koralovým útesom je náročný prístup a býva drahé skúmať ich tradičnými metódami.

Štúdia zo žurnálu Marine Ecology Progress Series však opisuje jednoduchý spôsob, ako zistiť, čo sa na takýchto miestach odohráva.

Stačí nízkofrekvenčným zariadením nahrávať zvuky, z ktorých sa dá zistiť, ako sa darí jednotlivých obyvateľom útesu. Ak by vďaka zmenám teploty časť koralov zomrela, vysielanie nahratých zvukov by mohlo prilákať larvy, ktoré by pomohli útes obnoviť.

Takto napríklad znie koralový útes na Amerických Panenských ostrovoch.

Coral Reef In the US Virgin Islands by Popular Science