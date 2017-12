Pre tento rok sme už Zem vyčerpali

Deň ekologického dlhu prišiel 13. augusta, o šesť dní skôr ako vlani.

14. aug 2015 o 12:40 tasr

BRUSEL. Od štvrtka 13. augusta až do konca roka žijú obyvatelia Zeme na tzv. "ekologický deficit". Znamená to, že do uvedeného dňa svetová populácia spotrebovala všetky prírodné zdroje, ktoré Zem stihne obnoviť v priebehu jedného roka. Uviedla to v noci nadnes tlačová agentúra Belga.

"Deň ekologického dlhu" prišiel podľa výpočtov vedcov až o šesť dní skôr, než tomu bolo v roku 2014, a takmer o mesiac a pol skôr než v roku 2000. Ide o deň, kedy ľudstvo stihlo spotrebovať všetko to, čo by mu malo stačiť počas 12 mesiacov - v podstate objem toho, čo je planéta pre potreby ľudstva schopná regenerovať.

V praxi by to znamenalo, že ľudstvo potrebuje jeden a pol našej planéty, aby v priebehu roka dokázalo vyžiť bez ničenia svojej rodnej kolísky.

Tento "osudný deň" bol prvýkrát stanovený na 19. decembra v roku 1987, keď sa vedci začali vážnejšie zaoberať dôsledkami celosvetového hospodárskeho a populačného rastu od začiatku 70. rokov 20. storočia. Odvtedy sa tento termín kalendárne neustále skracuje.

Mimovládna organizácia Global Footprint Network (GFN) upozornila, že toto skracovanie je dané neprestajným narastaním svetovej populácie, ktorá každý deň spotrebúva viac a viac zdrojov. Organizácia upozornila, že v súčasnosti až 86 percent svetovej populácie žije v krajinách, ktoré zaťažujú prírodu viac, než je schopnosť ekosystémov sa obnoviť.

Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti upozornila, že Belgicko je naozaj zlým príkladom pre zvyšok sveta, lebo pokiaľ by všetci ľudia na planéte žili spotrebným životom Belgičanov, ľudstvo by na to, aby sa mohlo uživiť, potrebovalo štyri planéty.