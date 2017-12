Človek vie dať robotovi ľudské reflexy

Robotickou novinkou je aj stroj, ktorý pochopil výhody evolúcie.

13. aug 2015 o 15:03 Dominik Holič

BRATISLAVA. Jednou z najväčších výziev súčasnej robotiky je vytvoriť inteligentný stroj, ktorý dokáže samostatne reagovať na nečakané podnety a situácie.

Inžinierom z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) aj z Cambridgeskej univerzity sa v poslednej dobe podarilo postaviť v tomto smere dvoch prelomových robotov.

Búchať aj nalievať

HERMES z MIT má byť podľa portálu Popular Science riešením pre núdzové situácie príliš nebezpečné pre človeka, napríklad oprava ventilov v pokazených jadrových reaktoroch. Ľudí pripomína svojím tvarom a tiež pohybom, pretože ho na diaľku ovláda človek v špeciálnom exoskelete.

V rukách má senzory, vďaka ktorému dokáže pilot upravovať jeho pohyb a polohu. HERMES sa tieto reflexy dokáže aj naučiť. Robot má na hlave aj kameru, vďaka ktorej zdieľa so svojím "ovládačom" to, čo vidí. HERMES vie napríklad udierať kladivom do steny alebo naliať kávu.

"Snažíme sa vložiť ľudský mozog do vnútra robota," opisuje vo videu MIT jeden z členov tímu Joao Ramos.

video //www.youtube.com/embed/2-5n2IsdCqU

Lepší ako ľudia

Na Cambridgeskej Univerzite zasa postavili robota, ktorý sám stavia svojich "potomkov". Používa evolučné princípy a každá nová generácia vychádza z jedinca s najlepšími vlastnosťami z tej predošlej. Výsledky zverejnili v žurnále PLOS One.

Veľká robotická ruka dizajnuje, stavia a testuje malých robotov v tvare kocky. Skúša ako ďaleko a ako rýchlo dokážu prejsť po stole. Po každom kole ostáva najúspešnejší a ostatných nahradí tak, aby bola každá generácia vždy rýchlejšia.

"Prirodzený výber je v podstate rozmnožovanie, vyhodnotenie, rozmnožovanie, vyhodnotenie, a tak ďalej," hovorí pre portál Gizmodo vedúci autor štúdie Fumiya Iida o jeho cieli umožniť robotom stavať lepších robotov, ako vedia ľudia.

video //www.youtube.com/embed/h__eZePFj8Y

DOI: 10.1371/journal.pone.0128444