Bude nás 11,2 miliardy, zvládne to Zem?

Ak by mal každý spotrebu priemerného Američana, potrebovali by sme päť Zemí

12. aug 2015 o 17:13 Jakub Filo

BRATISLAVA. Súčasných tridsiatnikov v detstve učili, že na Zemi sa nachádza päť miliárd ľudí. V súčasnosti je nás na modrej planéte 7,4 miliardy a počet jej obyvateľov stále rastie.

Podľa najnovších prognóz vedcov by nás mohlo byť na konci tohto storočia o ďalšie približne štyri miliardy viac. Otázkou zostáva, či je Zem na takýto veľký počet ľudí vôbec pripravená.

Bude nás 11,2 miliardy

Na základe súčasných modelov vychádzajúcich z vývoja pôrodnosti sa ľudská populácia do polovice storočia zväčší na 9,7 miliardy. Následne sa jej rast mierne spomalí, ale bude pokračovať až do konca storočia na úroveň 11,2 miliardy jedincov. Výsledky oznámil šéf populačnej divízie v rámci Organizácie Spojených národov John R. Wilmoth na stretnutí štatistikov v Seattli.

Výpočet tiež spracúva modely demografických zmien na základe historických dát. Odhaduje sa, že v roku 2100 by sa populácia mala pohybovať medzi 9,5 až 13,3 miliardy ľudí. Maximálny odhad počíta so situáciou, že by sa súčasná miera pôrodnosti nijako nezmenila, uvádza popularizačný portál IFLScience.com.