Vytvorili bicykel, ktorý by sa nemal dať ukradnúť

Zámok je súčasťou bicykla, ak sa poškodí, bicykel je nepoužiteľný.

12. aug 2015 o 19:09 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ak si niekto zamkne bicykel na neznámom a nestráženom mieste, pravdepodobne sa nevyhne obavám, či ho tam pri návrate aj nájde. Na celom svete sa totiž ukradne viac ako 15 miliónov bicyklov ročne, približne trikrát viac ako áut.

Tvrdí to trojica mladíkov z Čile, ktorí vytvorili model bicyklu s názvom Yerka a označili ho za neukradnuteľný.

Proti krádeži

Na prvý pohľad vyzerá ako bežný bicykel. Spodná časť rámu sa však dá v strede rozdeliť na dve časti, ktoré sa vyklopia do strany. Bicykel sa oprie o parkovací stojan, alebo zábradlie a uzamkne sa pomocou odnímateľnej sedlovej rúrky.

Zamknúť sa dá o stojan do šírky dvadsať centimetrov, a dajú sa spolu zamknúť aj dva bicykle. Ak by chcel zlodej zámku prepíliť, znehodnotil by bicykel, ktorý by bol nepoužiteľný. Proti krádeži sú zabezpečené aj kolesá, držia ich matice, ktoré sa dajú uvoľniť iba špeciálnym kľúčom.

Prvých tristo kusov už si ľudia objednali cez crowdfundingový portál Indiegogo. "Vybrali sme si crowdfunding, pretože je to najjednoduchší spôsob ako produkt rozšíriť do sveta," cituje portál Tech Times riaditeľa startupu Cristóbala Cabelloa.

video //www.youtube.com/embed/7A4eOsAyQcw

Bezpečne a bez alkoholu

Portál The Telegraph pripomína, že každý zámok sa dá vypáčiť a aj sedlovka sa dá zničiť tak, že bude bicykel nepojazdný. Čílsky startup údajne pracuje okrem bluetoothového prepojenia zámku so smartfónom aj na videu, kde odpovedá na podobné otázky týkajúce sa bezpečnosti.

Kto by si chcel bicykel predsa len poistiť ďalšou zámkou, prípadne ho zabezpečiť proti sebe samému, môže využiť novinku Alcoho-Lock.

Ako napovedá názov, zámok sa otvorí iba v prípade, že z vášho dychu nenamerá príliš veľa promile. Zároveň pošle vášmu známemu správu o vašom stave a dá mu právomoc odomknúť váš dvojkolesový kabriolet.