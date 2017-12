Google si mal projekt Alphabet najskôr vygoogliť, doména patrí BMW

Pod menom Alphabet funguje viacero menších spoločností, doménu vlastní automobilka BMW.

12. aug 2015 o 10:55 Dominik Holič

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Každý kto niekedy rozbiehal nejaký projekt, alebo biznis určite strávil nejaký čas nad vymýšľaním jeho mena. Vhodných kandidátov potom prehnal cez prehliadač Google, aby zistil, či náhodou už niekto nevytvoril doménu či facebookový profil s týmto názvom.

Ak by podobne postupovali aj riaditelia Google pri rozkúskovaní ich biznisu, zistili by, že doména Alphabet.com patrí automobilke BMW. Ak by sa spoločnosti ozvali, podľa denníka The New York Times by tiež zistili, že ju nechcú predať.

Pod ochrannou známkou Alphabet funguje viacero menších amerických firiem, v tomto prípad ide o dcérsku spoločnosť BMW, ktorá poskytuje servis vozových parkov.

Hovorkyňa BMW Micaela Sandstede pre americký denník povedala, že doménu neplánujú predať, pretože je dôležitou súčasťou ich biznisu.

Nemecká automobilka skúma, či došlo k porušeniu práv ich registrovanej značky, no zatiaľ ani ona, ani ostatné zasiahnuté menšie spoločnosti neplánujú Google žalovať.

Zakladateľ Googlu Larry Page podľa portálu Mashable tvrdí, že Alphabet nebude predstavovať žiadne produkty pod týmto názvom. Doména Alphabet.com momentálne pre preťaženie nefunguje, nový projekt Googlu funguje na adrese abc.xyz.