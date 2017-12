Astronauti prvýkrát ochutnajú vesmírnu zeleninu

BRATISLAVA. Scott Kelly je v súčasnosti jeden za najpopulárnejších astronautov. Ľudia na Zemi ho majú radi pre jeho čarovné zábery vesmíru a našej planéty z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Ostatní členovia posádky ho budú mať obzvlášť radi počas večere 10. augusta. Práve on aktivoval proces, ktorého výsledkom je prvá ochutnávka čerstvej zeleniny vypestovanej vo vesmíre.

Červený rímsky šalát vyrástol pomocou technológie Veggie, ktorá je súčasťou projektu Národného úradu pre letectvo pre vesmír (NASA) Journey to Mars. Skúmajú ním rast rastlín vo vesmíre s cieľom zabezpečiť budúcim astronautom zásobu čerstvého jedla.

Dva kľúčové prvky Veggie sú dopredu pripravené "vankúšiky", ktoré obsahujú semiačka a LED svetlá. Vlnová dĺžka červeného a modrého svetla stačí podľa tlačového vyhlásenia NASA na podporu rastu, pridávajú sa k nim však aj zelené LED svetlá, aby plody neboli fialové a viac pripomínali jedlé rastliny.

Prvé plody z Veggie narástli už v roku 2014, ale museli sa vrátiť na Zem, kde sa potvrdila ich nezávadnosť. Vankúšiky s rímskym šalátom priniesla v apríli toho roku zásobovacia misia spoločnosti SpaceX a Kelly ich začal pestovať 8. júla tohto roku. Rástli tridsaťtri dní.

Posádka ISS môže zjesť iba polovicu úrody a až potom, ako si šalátové listy utrú špeciálnymi dezinfekčnými obrúskami. Zvyšok šalátu zabalia, zamrazia a pošlú na Zem na podrobnú analýzu.

Favorite payload on @Space_station is Veggie! Fun watching these grow. Almost sad to eat them tomorrow. Almost. pic.twitter.com/jaIonmmreH