Objavili prvé skutočne jedovaté žaby, gram ich jedu zabije 80 ľudí

Doteraz žiadna žaba nedokázala aktívne zabíjať.

10. aug 2015 o 12:40 Dominik Holič

BRATISLAVA. Jedovaté zvieratá sú také, ktoré svojho útočníka napadnú a pustia do neho jed - napríklad uhryznutím. Naopak otrávené zvieratá nevedia jed využívať aktívne a iba sa ním bránia, útočník sa ich v tomto prípade musí napríklad dotknúť.

Otrávené žaby z čeľade Dendrobatidae preslávili ich pestrofarebné tela a juhoamerickí domorodci, ktorí si ich jedom napúšťali šípy a šípky.

Prvé jedovaté žaby objavené v Brazílii opisuje až minulotýždňová štúdia zo žurnálu Current Biology. Na hlavách a horných perách majú malé ostne, ktorými môžu vpichnúť toxíny priamo do krvi prípadného útočníka.

Gram jedu z druhu Aparasphenodon brunoi je 25-krát silnejší ako jed zmije z čeľade Crotalinae a stačil by na usmrtenie osemdesiatich ľudí.

Aparasphenodon brunoi. FOTO - CARLOS JARED/BUTANTAN INSTITUTE

Jed žaby Corythomantis greening je výrazne slabší, ale na vlastnej koži si ho pri ich skúmaní vyskúšal spoluautor Carlos Jared, ktorý si po bodnutí prežil päť hodín intenzívnej bolesti. "Bolo by to ešte efektívnejšie, ak by sa dotkla vnútra úst útočiaceho predátora," vysvetľuje Jared pre britský denník The Guardian.

Corythomantis greening. FOTO - CARLOS JARED/BUTANTAN INSTITUTE

Deborah Hutchinsonová z Coastal Carolina univerzity pre magazín New Scientist uviedla, že viacero podobných druhov ešte len čaká na objavenie. "Tento výskum otvorí novú vetvu skúmania vývoja proti predátorských mechanizmov u žiab," dopĺňa ju Juan Santos z Univerzity Brighama Younga.

DOI: 10.1016/j.cub.2015.06.061