EuroTel: Výber odkazov zdarma a dlhšia špička pri volaní do siete Orange

Spoločnosť EuroTel sprístupňuje výber odkazov z odkazovej služby zadarmo a upravuje rozmedzie špičky pre volania do siete Orange.

27. jan 2003 o 12:48

Od 1. februára 2003 bude EuroTel poskytovať výber odkazov z odkazovej schránky zadarmo. Platí to pre všetky mesačné programy EuroTelu i pre dcérske SIM karty aktivované v rámci služby Partner. Pri vstupe do odkazovej schránky z vlastného mobilného telefónu cez číslo +421 903 333 999 (*99) nemusí zákazník zadávať bezpečnostný kód a nové odkazy sa mu automaticky prehrajú ako prvé. Ak zákazník ešte nemá aktivovanú odkazovú schránku, 1. februára mu ju EuroTel aktivuje zadarmo. Prístup k odkazom sa zjednoduší aj užívateľom nadštandardných služieb Manažér a Fax Manažér, pričom službu môžu naďalej využívať za nezmenených cenových podmienok.

Od 1. februára 2003 sa v programoch Viac, Plus a TEMPO 60 a 150, upravuje časové rozmedzie špičky pre hovory do siete Orange. Na rozdiel od pôvodného času, 08:00 do 18:00 hod., bude špička v pracovných dňoch trvať od 07:00 do 19:00 hod.