Výrobcovia tlačiarní chystajú zmenu, umožnia dolievať atrament

Epson prichádza s tlačou, ktorá by do domácností mala priniesť nízke náklady.

5. aug 2015 o 14:40 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Raz ročne podvihnete veko tlačiarne, vylejete do nej z fľaštičiek farbu a pokračujete v tlači všetkého, čo vám napadne. Taká je nová predstava firmy Epson, ktorá chce upútať domácnosti.



Firma chce skoncovať s drahými čipovanými náplňami, na ktorých stavala doterajší obchodný model. Kým za tlačiareň pýtala iba pár desiatok dolárov, ktoré nekryli náklady a zisk z jej predaja, zvyšné peniaze sa premietali do ceny drahých náplní, ktoré treba neustále meniť. V priemere vždy po dvoch stovkách strán.



Ľudí to nahnevalo natoľko, že si našli spôsoby, ako sa bez tlačenia zaobísť. Tablety, smartfóny a webové služby v cloude im pomohli odtrhnúť sa od papiera a nahradiť ho virtuálnym, digitálnym svetom.



Teraz však Epson bojuje o budúcnosť. V USA začína ponúkať domácnostiam tlačiarne, ktorých cena korešponduje s nákladmi a ziskom, ktorý chce firma dosiahnuť. Na oplátku k nim prikladá lacnú prevádzku.

Používatelia v prípade potreby len dolejú lacný atrament, aby mohli pokračovať vo svojej práci či zábave. Zásobník má kapacitu na 4-tisíc výtlačkov, čo v prípade domácností môže znamenať jedno naplnenie ročne za sumu nižšiu ako 20 dolárov.



Epson dúfa, že sa mu podarí získať nových klientov a prinavrátiť ich do papierového sveta. Za tlačiareň zaplatia ľudia pri kúpe podľa agentúry Bloomberg 379 dolárov, pričom dočerpanie atramentu ich nebude stáť viac ako 13 dolárov.



Doposiaľ stála tlačiareň 60 dolárov, pričom podobnú cenu stála každá nová náplň. Používateľov neuspokojilo, že tlačia za cenu, ako keby tlačiareň kupovali na splátky. Mnohé po chvíli končili v smetiaku a nových náplní sa už nedočkali.

