Fajčenie môže spôsobiť schizofréniu

Fajčenie môže ovplyvniť vznik a vývoj mentálnych problémov.

5. aug 2015 o 10:20 Denisa Ballová

LONDÝN, PARÍŽ. Doteraz si vedci mysleli, že ľudia s psychickými poruchami častejšie fajčia z jednoduchého dôvodu.

Domnievali sa, že v ich prípade ide o istú formu samoliečby, ktorá týmto ľuďom pomáha zmierniť úzkosť a strach z halucinácii či hlasov, ktoré počujú. Dávalo to zmysel, až kým sa vedci nepozreli bližšie na súvislosť medzi fajčením a schizofréniou.

Podľa výskumu v časopise Lancet Psychiatry môže fajčenie zohrávať bezprostrednú úlohu pri vzniku a vývoji schizofrénie.

Vedci z londýnskej King´s College to zistili na základe analýzy 61 samostatných štúdii, podľa ktorých môže nikotín z cigariet meniť mozog. Tieto štúdie zahŕňali viac ako 14-tisíc fajčiarov a 273-nefajčiarov.

Ich analýza následne ukázala, že až 57 percent ľudí s psychózou fajčilo v čase, keď mali prvú psychotickú príhodu. Rovnako zistili, že ľudia, ktorí denne fajčili, mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku schizofrénie ako nefajčiari. V priemere sa tiež u fajčiarov vyvinula schizofrénia o rok skôr.

„Je veľmi ťažké stanoviť príčinnú súvislosť týmto typom štúdie,“ zdôrazňuje podľa BBC James MacCabe z Inštitútu psychiatrie, psychológie a neurovedy na King´s College. „To, v čo dúfame, je, že by nám to skutočne otvorilo oči pred možnosťou, že tabak by mohol byť pôvodcom psychózy.“

Je jasné, že u väčšiny fajčiarov sa nevyvinie schizofrénia, ale vedci predpokladajú, že tabak by mohol zvýšiť jej riziko. Jej celkový výskyt býva jeden prípad na sto zdravých ľudí, čo by sa vplyvom fajčenia mohlo zvýšiť na dva ku sto.

Vzhľadom na schizofréniu je tak fajčenie viac ako len samoliečba, a u niektorých ľudí sa môže prejaviť obojsmerne. Pri tých, ktorí sú geneticky náchylní k schizofrénii, môže fajčenie pôsobiť ako katalyzátor.

„Aj keď je vždy ťažké určiť smer príčinnej súvislosti, naše zistenia naznačujú, že fajčenie treba brať vážne ako možný rizikový faktor pre vývoj psychózy a nie len ho jednoducho považovať za dôsledok choroby,“ dodal podľa časopisu Forbes MacCabe.

Doi: 10.1016/S2215-0366(15)00152-2