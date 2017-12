Ako by to vyzeralo, keby vo vašom meste vybuchla jadrová bomba?

Interaktívna mapa, ktorá simuluje následky jadrového výbuchu.

7. aug 2015 o 13:00 Jakub Filo

BRATISLAVA. Svet si v týchto dňoch pripomína 70. výročie zhodenia jadrových bômb na japonské mesta Hirošima a Nagasaki. Zničenie miest viedlo k bezpodmienečnej kapitulácií Japonska a skončeniu druhej svetovej vojny v Tichomorí. Ľudstvo však definitívne vkročilo do jadrového veku.

Jadrové mocnosti v súčasnosti vlastnia takmer 16-tisíc jadrových zbraní. Najviac z toho má Rusko, takmer 8000, nasledujú USA s 7300. Medzi ďalšie krajiny, ktoré jadrové zbrane vlastnia, patrí Veľká Británia, Francúzsko, Izrael, Čína, Pakistan, India a Severná Kórea.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:V Hirošime a Nagasaki sme boli pokusnými morčatami

Ak si ale chcete predstaviť, ako by to vyzeralo, keby vo vašom meste vybuchla jadrová bomba, pozrite si Nukemap, ktorú pripravil tím blogu Nuclearsecrecy.com.

Vybrať môžete lokalitu, kde chcete nechať bombu vybuchnúť, jej veľkosť zodpovedajúcu reálne existujúcim jadrovým zbraniam a aj parametre ako napríklad vietor. Mapa vám ukáže, aké veľké územie by bolo výbuchom zasiahnuté, kam by až siahalo rádioaktivitou zamorené územie, alebo koľko by si výbuch vyžiadal obetí.

Mapu si môžete vyskúšať po kliknutí na obrázok: