Testovanie moču prináša nádej na skoré zistenie rakoviny pankreasu

3. aug 2015 o 14:19 TASR

LONDÝN - Jednoduchý test moču, ktorý vyvinuli britskí a španielski vedci, by mohol zisťovať rakovinu pankreasu (podžalúdkovej žľazy) oveľa skôr ako v súčasnosti, keď iba tri percentá pacientov žijú od jej zistenia dlhšie ako päť rokov.

Vo vyše 80 percentách prípadov sa dnes toto ochorenie podarí diagnostikovať až vtedy, keď už je plne rozvinuté a pacienta preto nie je možné operovať.

Uviedla to na svojej webovej stránke stanica BBC s tým, že o novom teste moču informuje štúdia zverejnená v časopise Clinical Cancer Research. Napísala, že vedci objavili u chorých s rakovinou pankreasu v moči špecifický proteínový "podpis".

Najnižšie percento prežitia

Rakovina pankreasu má najnižšie percento päťročného prežitia zo všetkých bežných rakovín a počas uplynulých 40 rokov sa to takmer nezlepšilo. Tento typ rakoviny hrozí ľuďom, v ktorých rodine sa už vyskytol, silným fajčiarom, obéznym ľuďom a tiež ľuďom nad 50 rokov, u ktorých lekári až v tomto veku zistili diabetes.

Vedci z Británie a Španielska, ktorí test vyvinuli, dúfajú, že ak sa splní ich zámer, bude možné diagnostikovať rakovinu pankreasu oveľa skôr a ponúknuť pacientom liečenie.

Vedci skúmali takmer 500 vzoriek moču - 200 z nich patrilo pacientom s rakovinou pankreasu, 92 pacientom s chronickou pankreatitídou a 87 zdravým dobrovoľníkom. Zvyšok vzoriek bol od pacientom s benígnou rakovinou pečene a rakovinou močového mechúra.

Trojica proteínov

Vo vzorkách moču objavili 1500 proteínov, pričom hladiny troch s nich - LYVE1, REG1A a TFF1 - boli u pacientov s rakovinou podžalúdkovej žľazy oveľa vyššie. Tento "proteínový podpis" by mohol viesť k identifikácii tejto rakoviny.

Pacienti s chronickou pankreatitídou mali podľa BBC hladiny týchto troch proteínov oveľa nižšie.

Výskum bude pokračovať a vedci sa zamerajú na ľudí, u ktorých sa rakovina pankreasu objavila v rodine a je preto predpoklad, že pre ňu majú genetickú dispozíciu.

Spoluautor štúdie profesor Nick Lemoine z inštitútu Barts Cancer Institute zdôraznil, že rakovina pankreasu je dnes zvyčajne diagnostikovaná u pacientov v smrteľnom štádiu. Ak by sa ju podarilo zistiť v druhom štádiu, prežilo by 20 percent pacientov, a v prvom štádiu s veľmi malými nádormi až do 60 percent pacientov.

Fiona Osgunová z britskej spoločnosti pre výskum rakoviny Cancer Research UK varovala, že zatiaľ sa nedá povedať, či tento test naozaj povedie k zisťovaniu rakoviny pankreasu v počiatočnom štádiu. Súčasne však zdôraznila, že inovatívne prístupy sú potrebné.