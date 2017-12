Obama chce najrýchlejší superpočítač sveta, USA zaostali za Čínou

Ohromný technologický projekt dá americkým firmám príležitosť pre podporu ich obchodu.

31. júl 2015 o 16:23 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Tri miliardy dolárov chcú v USA vyčleniť na vybudovanie najvýkonnejšieho superpočítača na svete. Do prevádzky by mal vstúpiť do roku 2025 a výkonom by mal 20-násobne predstihnúť najvýkonnejší superpočítač sveta, ktorý pod názvom Tianhe-2 prevádzkuje Čína.

Obama podľa BBC podpísal poverenie, ktoré dáva vládnym agentúram povinnosť, zabezpečiť jeho výrobu a zostavenie. Výkonovo by sa mal pohybovať nad hranicou jedného exaflopu. Znamená to, že každú sekundu dokáže uskutočniť miliardu miliárd výpočtových operácií.

Úlohy by mal plniť vo výskume klimatológie a medicíny, svojim ohromným potenciálom by mohol simulovať fungovanie ľudského mozgu. S jeho nasadením sa počíta aj pri projektoch týkajúcich sa národnej bezpečnosti.

V súčasnosti sa krajina môže pýšiť druhým najrýchlejším superpočítačom sveta, jeho výkon je v porovnaní s čínskym iba polovičný. Výkonné systémy majú vo svojich službách aj Japonsko, Švajčiarsko, Saudská Arábia a Nemecko.

USA pred časom zakázali vývoz serverových procesorov do Číny po tom, čo krajina ohlásila svoj zámer dobudovať svoj superpočítač a rozšíriť jeho výkon. USA stratili svoju prestíž, nie je vylúčené, že im súčasná situácia príde byť nevhodná. Čína preto iniciovala intenzívnejšie aktivity pri vývoji svojich vlastných procesorov.

Superpočítač s exaflopovým výkonom však pripravuje aj firma Fujitsu, ktorá pracuje na zákazke pre japonskú vládu. Ich nový stroj by mal súčasný superpočítač K nahradiť v roku 2021.