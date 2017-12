Bozk je umelý prejav, niektoré kultúry sa nebozkávajú

Pri zvádzaní je v prípade zvierat dôležitý čuch. Ten pomáha určiť vhodnosť partnera aj u ľudí.

30. júl 2015 o 17:00 Denisa Ballová

LONDÝN, PARÍŽ. Neexistuje romantický film, v ktorom by sa dvaja ľudia nebozkávali. Bozk vlastne patrí k životu človeka, hoci jeho väčšia analýza nemusí byť taká vzrušujúca.

Počas bozku dochádza k premiešavaniu slín, kedy si dvaja ľudia vymenia približne 80 miliónov baktérii. Napriek tomu si však väčšina ľudí pamätá svoj prvý bozk. Bozkávanie vo všeobecnosti totiž zohráva dôležitú úlohu vo vzťahoch.

Pre lásku len polovica

Pre väčšinu spoločností je bozk prejavom bežného ľudského správania. Štúdia publikovaná v časopise American anthropologist analyzovala bozkávanie v 168 kultúrach z celého sveta. Zistila, že bozkávanie v romantickom zmysle praktizuje len 46 percent kultúr. Niektoré bozkávanie považovali za odporné, napríklad jeden brazílsky kmeň ho označil za hrubé správanie.

„Štúdia vyvracia vieru, že romantické bozkávanie je takmer všeobecne rozšírené ľudské správanie,“ povedal podľa BBC hlavný autor štúdie William Jankowiak z Nevadskej univerzity v Las Vegas. „Namiesto toho sa zdá, že je produktom západných spoločností, odovzdávaným z generáciu na generáciu.“

Bozkávanie je veľmi neobvyklé v zvieracej ríši. Naši najbližší príbuzní – šimpanzy a bonobo sa objímajú aj bozkávajú. V ich prípade to však nie je to forma romantického správania, ale zmierovania sa. Praktizujú to po konflikte.

Skôr čuch

Pri zvádzaní však zohráva dôležitú úlohu čuch. Diviaky napríklad vylučujú veľmi štipľavý a zapáchajúci moč. Obsahuje chemickú látku feromón, ktorá u samičiek spúšťa túžbu po samcovi. To isté platí aj u iných cicavcov, napríklad u myší.

„Ich moč je omnoho viac štipľavý. Možno vďaka nemu odhadnúť, či je partner vhodný,“ uviedol Wlodarski. Zvieratá teda na rozdiel od ľudí nepotrebujú blízkosť partnera.

Dôležitá vôňa

Vôňa však zohráva dôležitú úlohu aj u ľudí. Podľa štúdie publikovanej v časopise Proceedings B v roku 1995 dávajú ženy prednosť vôni mužov, ktorí sú od nich geneticky odlišní. Dáva to zmysel, keďže párenie s niekým s rôznymi génmi produkuje pravdepodobne zdravé potomstvo. Bozkávanie je teda spôsobom, ako sa dostať do parrnerovej blízkosť a preskúmať jeho gény.

Wlodarski v roku 2013 skúmal bozk detailnejšie. Pýtal sa niekoľkých stoviek ľudí, čo je pre nich v bozkávaní najdôležitejšie. Dôležitá bola vôňa, ktorá sa zvyšuje s plodnosťou ženy. Muži majú tiež istú verziu feromónu, je v pote a mierne zvyšuje vzrušenie žien. Pri výbere partnera sú však feromóny oveľa dôležitejšie pre cicavcov. „My sme zdedili celú našu biológiu od cicavcov, len sme k nej počas evolúcie pridali ďalšie veci,“ povedal Wlodarski.

Bozkávanie ľudí je tak kultúrnou formou, ako sa dostať blízko k človeku a spoznať jeho feromóny. V niektorých kultúrach sa oňuchávanie zmenilo na fyzický kontakt pier.⋌