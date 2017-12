Pluto stráca atmosféru a časti Ceresu majú nové mená

Vo prehľade vesmírnych noviniek nájdete aj prvú objavenú polárnu žiaru mimo našej slnečnej sústavy.

1. Pluto stráca atmosféru

V čase preletu sondy New Horizons sa už Pluto pohybovalo smerom od Slnka. Ak by sonda nevyštartovala včas, hrozilo by, že atmosféra trpaslíčej planéty by už bola zamrznutá a rozplývala sa do vesmíru.

Dáta z New Horizons potvrdili, že sa niečo takéto deje a hmotnosť Plutovej atmosféry sa za posledné dva roky znížila dvakrát. Podľa Nature však výsledky pochádzajú z porovnávanie dát iba jedného experimentu a boli by veľkou zhodou náhod.

Potvrdiť tento záver by mohli pozorovania zo Zeme z 29. júna tohto roku. Pluto vtedy prešlo pred hviezdou, čo umožňuje astronómom študovať atmosféru desiatky kilometrov nad povrchom, pričom New Horizons ju skúmala na povrchu.

Na pláni Sputnik v srdcovom Tombaugh Region tiež odhalili prítomnosť dusíkových ľadovcov.

FOTO - NASA