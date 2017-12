Banka vymenila heslá za hovorené slovo

Prečítate formulku a banka vie, či ste to vy alebo podvodník.

30. júl 2015 o 15:38 Milan Gigel

AMSTERDAM BRATISLAVA. Ak treba overiť svoju identitu, nemusí mobil vedieť čítať odtlačky prstov, alebo si musíte pamätať dlhé a zložité heslá. Holandská banka ING Netherlands prichádza s aplikáciou, ktorá rieši veci po svojom.

Pre overenie identity podľa magazínu Engadget stačí, aby používateľ vyslovil krátku formulku „my voice is my password“. Biometrický systém Nuance Nina dokáže v priebehu sekundy analyzovať charakteristiku hovoreného slova a určiť, či do mobilu hovoríte vy alebo nie.

Novinka je dostupná pre mobilné aplikácie na platformách iOS a Android, umožňuje prístup k sledovaniu zostatkov, ale aj uskutočňovaniu transakcií. Vďaka tomu prichádza biometrické overenie identity na každý smartfón vrátane starých modelov bez modernej výbavy.

Banky používajú hlasovú biometriu už niekoľko rokov, doposiaľ však bola iba súčasťou telefonických služieb. Bankové inštitúcie sú opatrné a príliš sa nehrnú do technológií, ktoré by zasahovali hlbšie do súkromia klientov. Obľubu majú aj digitalizované podpisy, ktoré systém konfrontuje s uloženými vzormi.