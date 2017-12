E-mail, ktorý sa automatický zničí po jednej hodine, vás ochráni

Nová služba chce pomôcť ochrániť súkromie pred zvedavcami a hackermi.

29. júl 2015 o 18:33 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Volá sa Dmail a je nadstavbou populárnej poštovej služby z dielní Google. Nová služba prichádza s konceptom, ktorý má zvýšiť súkromie elektronickej korešpondencie a ochrániť ju pred zvedavcami a hackermi.

Každá správa má podobu doručenky, ktorá upozorňuje na správu zašifrovanú počítačom odosielateľa. Kým príjemcovi putuje do poštovej schránky iba avízo o uloženej správe a kľúč pre jej prečítanie, na serveroch Dmailu sa nachádza iba šifrovaná správa samotná. Keďže kľúč a správa putujú samostatne, každá iným kanálom, prevádzkovatelia Dmailu poštu zo svojich serverov čítať nedokážu.

Ku každej správe je možné nastaviť príznak, ktorý určuje jej životnosť po jej prečítaní. Môže to byť hodina, deň čí týždeň. Po uplynutí lehoty sa pri cyklickom čistení serverov automaticky vymaže. Stane sa nedostupnou. V praxi to znamená, že ak sa po čase ktosi nabúra do počítačov vášho adresáta, vaše správy si neprečíta. Zmocní sa iba doručeniek bez obsahu.

Ako prví si podľa magazínu The Verge úplný komfort môžu vyskúšať používatelia prehliadačov Google Chrome. Pre túto platformu pripravili vývojári doplnok, ktorý rieši všetko na pozadí. Pribudnú nové tlačidlá pre odosielanie, doručené správy sa budú naoko javiť rovnako, akoby boli v priečinku s ostatnými. Len funkcia vyhľadávania ich nikdy nenájde.

Autormi projektu sú vývojári populárnej služby Delicious, postupne plánujú plné integrovanie aj pre ostatné prehliadače.