Nové pamäťové čipy zmenia svet počítačov

Novinka spája výhody operačnej pamäte a polovodičového úložiska.

29. júl 2015 o 12:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Sú rýchle, uchovajú dáta bez napájania a dokážu prepisovať každú pamäťovú bunku samostatne. Už od budúceho roka začnú výrobcovia hardvéru používať nový typ pamäťových čipov.

Technológiu 3D XPoint uvádzajú na trh spoločnosti Intel a Micron, ktoré verejnosti predviedli prototypy pripravovaných čipov. Môže sa stať nástrojom, ktorý zrýchli beh počítačov, tabletov a smartfónov.

V porovnaní s čipmi, ktoré uchovávajú dáta v pamäťových kartách, mobiloch či SSD diskoch sú nové čipy v modelových produktoch 10-násobne rýchlejšie. A to nielen pri čítaní, ale aj pri zápise dát, pri ktorých je možné uskutočňovať drobné zmeny bez toho, aby bolo potrebné prepisovať celé bloky. Ich životnosť navyše 1000-násobne prevyšuje čipový štandard NAND Flash, čo znamená že sú súce všade tam, kde sa dáta intenzívne menia.

Čipy majú podľa BBC rýchlu prístupovú dobu porovnateľnú s operačnou pamäťou, ich obsah však netreba cyklicky obnovovať a výpadok napájania nespôsobí stratu dát. Ak by ich výrobcovia počítačov využili na uchovávanie kritických dát v počítačoch, mohli by sme ich vypínať a štartovať v priebehu sekúnd. Všetky informácie by boli v operačnej pamäti, prebudiť by sa musel iba hardvér.

V prvotnej fáze sa však výrobcovia chcú zamerať na vedecké pracoviská, ktoré doterajšie čipové technológie pri práci s dátami brzdia. Postupne však plánujú uvádzať na trh spotrebiteľské čipy pre tuctovú spotrebnú elektroniku.