Ak váš počítač spomalil a hrkoce disk, tak práve sťahuje nový Windows 10

Dnes Microsoft uvádza do prevádzky svoju novú verziu operačného systému.

29. júl 2015 o 10:20 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Ak máte pocit, že sa váš počítač so systémom Windows 7 a 8 správa podozrivo, nehľadajte za tým škodlivý kód alebo hackerov. Ak ste si zarezervovali nový operačný Windows 10, v tejto chvíli sa s najväčšou pravdepodobnosťou sťahuje do vášho počítača.

Inováciu distribuuje Microsoft po prvýkrát v takomto rozsahu cez internet a postupne spúšťa dostupnosť balíka v jednotlivých krajinách. Počítače, ktoré na Slovensku bežali po celú noc majú už novú verziu operačného systému stiahnutú a čakajú iba na spustenie inštalácie.

Overiť si to podľa magazínu The Verge môžete na pevnom disku v adresári c:\ $Windows.~BT, ktorý má vo finále 6,22 gigabajtu. Práve toľko dát prenesie počítač cez vaše pripojenie, kým sa celá kapacita linky uvoľní pre vaše potreby. V momente ukončenia sťahovania prestane podozrivo blikať aj LEDka pevného disku.

Od nového systému si Microsoft sľubuje zjednotenie výpočtových platforiem naprieč celou škálou zariadení a pevnejšie naviazanie na služby v cloude. Firma pri číslovaní zámerne preskočila deviatku, novú verziu ponúka bezplatne pre všetkých držiteľov platných licencií systémov Windows 7 a Windows 8.

Inovácia pred inštaláciou prekontroluje parametre hardvéru a inštalovaný softvér. Prechod na novú verziu by mal byť hladký a zvládnuť by ho mali na niekoľko kliknutí aj počítačoví laici.

