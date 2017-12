Kultová hra Mafia sa vracia, predstavia tretie pokračovanie

BRATISLAVA. Fanúšikovia hry Mafia sa dočkajú tretieho pokračovania. Vývojári zo spoločnosti 2K na sociálnej sieti Twitter oznámili vydanie nového dielu, ktorý oficiálne predstavia 5. augusta v rámci veľtrhu Gamescom v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

Séria Mafia je strieľačkou v otvorenom svete z pohľadu tretej osoby. Prvý diel sa odohrával v 30. rokoch a druhý diel v 40. a 50. rokoch 20. storočia. Na seba dejovo nenadväzovali s výnimkou toho, že zachytávali život v prostredí mafie a momentu, keď sa v druhej časti mafiáni pomstili za koniec tej prvej.

O pokračovaní hernej série sa špekulovalo už dlhšie. Vývojári už na stredu sľubujú trailer, ktorý by mohol ukázať základné herné koncepty.

Zo zverejneného plagátu je ale jasné, že dej tretieho dielu sa ešte viac priblíži k súčasnosti, pravdepodobne do 70. až 80. rokov minulého storočia.

We’re revealing #Mafia3 next week! See the announcement trailer on 5/8/15 at 1PM BST. pic.twitter.com/tUK70ZvrqL