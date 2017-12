Autosedačka upozorní pri vypnutí vozidla na dieťa

Novinka sa vypredala skôr, ako dorazila na pulty predajní. Nová technológia zvyšuje bezpečnosť detí.

27. júl 2015 o 10:47 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá sa môže už čoskoro stať štandardnou výbavou vozidiel. Americký obchodný reťazec Wal-Mart prichádza na trh s autosedačkou, ktorá upozorní na rozopnutý pás i dieťa samotné.

Výrobcom 150-dolárovej sedačky je firma Evenflo, ktorá spojila overenú konštrukciu detských sedačiek s technológiami. Popruhy sú vybavené senzorom, ktorý reaguje na rozopnutie alebo zapnutie pásu. V pravidelných intervaloch odosiela signál riadiacej jednotke, ktorá je prepojená s palubným počítačom automobilu.

Podľa magazínu Business Insider má podobu modulu so systémovým konektorom, ktorý je možné pripojiť ku všetkým vozidlám, ktoré boli na americký a kanadský trh dodané po roku 2008. Ak sa počas jazdy spona na popruhoch rozopne, upozorní na to zvukovým signálom. To sa môže stať vtedy, ak sa dieťa so zapínaním hrá a nechtiac sponu rozopne.

Vo chvíli, keď vodič zastaví a vypne motor, zvukový signál sa ozve vždy v prípade, ak je spona zapnutá. Upozorňuje tak roztržitých vodičov na dieťa, ktoré treba zo sedačky vyzdvihnúť. Takáto výbava môže zabrániť tomu, aby deti zostali v zhone zabudnuté v autách. Podobný prípad sa odohral aj minulý týždeň v Nitre.

Ide o prvý produkt tohto typu na trhu, ktorý sa môže stať inšpiráciou pre výrobcov automobilov a ich príslušenstva. Ak by vznikol jednotný štandard, každá autosedačka by mohla kritické situácie hlásiť.

Pre veľký dopyt presahujúci výrobné kapacity sprevádzkovala firma službu, ktorá na dostupnosť upozorní.