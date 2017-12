Vedci prepojili mozgy ľudí aj zvierat

Zdá sa, že mozgy možno prepojiť. Navzájom i so strojmi.

Podarí sa raz vytvoriť mozog s takou kapacitou a možnosťami, o ktorých dnes nesnívajú ani počítačoví inžinieri? Možno áno.

TEXT: Michal Ač, FOTO: SITA/AP

Mozog je záhada, ktorá nás nikdy neprestane prekvapovať. Hoci dokážeme poslať vesmírne misie k iným planétam, stále poriadne nerozumieme tomu, ako naša myseľ naozaj funguje – i keď s každým ďalším výskumom jej rozumieme viac.

Iná otázka je, či by sme mozgu nevedeli nejako pomôcť. A pomôcť mu dokonca tak, že vo výsledku by vznikol ešte oveľa šikovnejší systém, ktorý by mal väčšiu kapacitu i možnosti.

Dvojica štúdií z Dukovej univerzity, ktoré nedávno zverejnil odborný časopis Scientific Reports, i ďalšie výsledky práce tímu Miguela Nicolelisa ukazujú, že to možné je. Kľúčom je spojiť neuróny do akejsi siete, ktorá sa bude učiť.

Makaky a potkany

Vedecký tím na čele s americkým neurovedcom brazílskeho pôvodu prepojil cez počítač mozgy troch makakov (medzi sebou však spojené neboli). Makaky mali za úlohu silou svojej predstavivosti pohnúť kurzorom tak, aby sa dotkli lopty na obrazovke. V prípade úspechu ich čakala sladká odmena: väčšinou pomarančový džús, ktorý milovali.

Kurzor museli ovládať v trojrozmernom priestore, ale každý z trojice primátov mal pod kontrolou len dve priestorové súradnice; mohol teda kurzor posúvať iba plošne. Jeden kontroloval vodorovnú rovinu, druhý pohyb spredu dozadu a tretí sprava doľava.

Počítač vyrátal priemer z jednotlivých povelov a určil tak výsledný pohyb kurzora v troch dimenziách. Po istom čase určenom na tréning makaky opakovane dokázali pohnúť kurzorom v správnom smere bez toho, aby sa medzi sebou dohovárali.

V druhom experimente ten istý výskumný tím prepojil mozgy štyroch potkanov nielen s počítačom, ale aj medzi sebou. Vedci ich potom zásobovali elektrickými impulzmi, ktoré obsahovali meteorologické údaje o zmenách teploty a tlaku vzduchu.

Zo začiatku potkany synchronizovali aktivitu svojho mozgu podľa toho, čo „cítili“ v mozgoch druhých zvierat, pretože impulzy dostával iba jeden z nich. Neskôr vedci vysielali impulzy častejšie alebo, naopak, menej často, aby vytvorili ilúziu meniacej sa mikroklímy.

Potkany mali podľa týchto zmien vytvoriť vlastnú „predpoveď počasia“ (zjavnú z ich reakcií). Ukázalo sa, že štyri mozgy dokážu predpovedať oveľa lepšie než jeden, či bude v laboratóriu pršať, alebo svietiť slnko.

Skúšajú to aj ľudia