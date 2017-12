Hráčov videohier budú testovať na doping, v hre sú milióny

KOLÍN NAD RÝNOM, BRATISLAVA. Atlétom odoberajú fyziologické vzorky, cyklistom na Tour de France kontrolujú bicykle, či neukrývajú motorčeky len aby sa vylúčili akékoľvek podvody. Testom sa nevyhnú ani profesionálni hráči počítačových hier.

Jedna z najvýznamnejších organizácií zastrešujúcich dotované turnaje počítačových hier Electronic Sports League (ESL) vyhlásila, že náhodne vybraných hráčov augustového turnaja v Kolíne nad Rýnom podrobí dopingovým testom.

Ako ďalej ESL uvádza vo svojej tlačovej správe, organizácia začala spoluprácu s dvoma medzinárodnými antidopingovými inštitúciami. Presne tými, ktoré pomáhali vytvoriť antidopingové kódexy pre olympijské športy – Svetová antidopingová agentúra (WADA) a Národná antidopingová agentúra sídliaca v Nemecku (NADA).

