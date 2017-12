Štúdia odhaľuje nízku znalosť UMTS na Slovensku

Nová štúdia - publikovaná v júni 2001 spoločnosťou Taylor Nelson Sofres Telecom Europe – odhaľuje, že znalosť o Univerzálnom mobilnom telekomunikačnom systéme (UMTS alebo „3G“) zostáva medzi potenciálnymi ...

12. júl 2001 o 15:31 Tlačová správa

Nová štúdia - publikovaná v júni 2001 spoločnosťou Taylor Nelson Sofres Telecom Europe - odhaľuje, že znalosť o Univerzálnom mobilnom telekomunikačnom systéme (UMTS alebo „3G“) zostáva medzi potenciálnymi užívateľmi týchto služieb na Slovensku nízka, hoci sa implementácia technológie poskytovania bezdrôtových multimediálnych služieb v Európe už začala.

Štúdia - zahrňujúca 12 európskych trhov a USA - ukazuje, že okolo 77% užívateľov mobilných telefónov a internetu na Slovensku sú “neznalí”, alebo sa cítia “slabo informovaní” o bezdrôtovej UMTS technológii. Navyše sa preukázal iba obmedzený záujem o používanie bezdrôtových UMTS technológii tými, ktorí sú lepšie informovaní. Na stupnici od 1 do 6 ( kde “6” znamená najvyšší záujem) priemerný záujem vo všetkých 13 krajinách bol len o málo vyšší ako 3 body.

Medzi najobľúbenejšie služby patrí “ príjmanie a posielanie e - mailov” a prezeranie “máp miest“ alebo „posledných správ”. Medzi najmenej obľúbenými službami boli “hranie interaktívnych hier“ alebo „hier na vyhranie peňazí“.

Používatelia mobilných telefónov na európskych trhoch naznačili, že by sa viac zaujímali o používanie bezdrôtových internetových služieb na autorizáciu platieb alebo bankových operácií alebo iných m-commerce aktivít - podobne ako v USA.

Zistenia odhaľujú aj veľké rozdiely vo vlastníctve mobilných telefónov. Napríklad na Slovensku 36% populácie staršej ako 15 rokov vlastní mobilný telefón, čo je v porovnaní napr. s Holandskom iba polovica, ale viac ako 26% v Poľsku.

Niektoré ďalšie kľúčové zistenia :

· Iba 14% užívateľov internetu a mobilných telefónov na Slovensku pociťuje, že sú dobre informovaní alebo primerane informovaní o UMTS. Pre porovnanie v Českej republike je to 23 percent a v Nemecku až 44 percent.

· Najväčší záujem o používanie bezdrôtových internetových služieb je medzi mužmi do 35 rokov, ktorí pravidelne používajú mobilný telefón alebo internet

· 68% užívateľov mobilných telefónov na Slovensku potvrdzuje využívanie SMS alebo “textových služieb” ´často´, alebo ´pravidelne´ a to v porovnaní iba so 6% v USA, kde užívatelia mobilných telefónov posielajú textové správy najmenej raz týždenne. Nie je zrejme prekvapujúce, že posielanie textových správ je najviac populárne medzi ľuďmi do 25 rokov. Viac ako 90% užívateľov mobilných telefónov v európskych krajinách, posiela textové správy cez mobil, pričom v USA je to len 20%.

Poznámka:

Výskum spoločnosti Taylor Nelson Sofres o UMTS bol realizovaný prostredníctvom osobných rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 13 055 ľudí starších ako 15 rokov (na Slovensku starších ako 18 rokov), ktorí vlastnia mobilný telefón a/alebo majú prístup na internet. Výskum sa uskutočnil v 12 európskych krajinách a USA v apríli a máji 2001. Okrem znalosti UMTS štúdia sa zaoberala aj používaním internetu a mobilných telefónov medzi respondentami.