Potrebujete fotoaparát na dovolenku? Poradíme vám

Odolný aj do vody, malý s výmenným objektívom alebo pre profesionála. Vyberte si s nami ten správny fotoaparát na dovolenku.

27. júl 2015 o 17:19 Matúš Paculík

Neverte reklamám

Milióny bodov na snímači väčšom ako malá blcha, alebo veľký displej, na ktorom počas slnečných dní neuvidíte vôbec nič. Neverte marketingovým trikom predajcov, útočia na neznalých zákazníkov.

Rozlíšenie snímača musí byť adekvátne jeho veľkosti. Veľký počet bodov na malej ploche vyzerá dobre len na papieri, pri fotení vám prinesie problémy v podobe vysokého šumu a rôznych obrazových chýb.

Chytré funkcie a bezdrôtová komunikácia nie je pre každého. Ak ju pravidelne nevyužijete, tak na jej prítomnosti netrvajte. Dôležitejšie sú tie parametre, ktoré majú vplyv na kvalitu fotografií.

Najskôr si ho vyskúšajte

Zbehnite do obchodu a vyskúšajte jednoduchosť ovládania. Fotoaparát by mal byť rýchly, v opačnom prípade zmeškáte tie najdôležitejšie momenty.

Ak ste sa rozhodli pre model s výmennými objektívmi, tak si zistite ich dostupnosť a cenové rozpätie. Skôr či neskôr sa začnete obzerať po rozšírení svojej zbierky a nie je nič horšie ako zistenie, že si vlastne nemáte čo kúpiť.

Predajcovia neponúkajú len samotné telá, zaujímavejšie sú sety s objektívmi. Často je v balíku len základný, no niekedy za malý doplatok dostanete objektívy dva.

Vyberajte podľa potreby

Je zbytočné investovať do extrémne drahej zrkadlovky, ak ste amatér a fotíte len pár krát do roka. Výber fotoaparátu by mal byť preto adekvátny vašim potrebám a znalostiam.

Navyše už dávno neplatí, že špičkové fotografie dosiahnete len s tými najdrahšími a najväčšími zrkadlovkami. Malé kompaktné modely s výmennými objektívmi v ničom nezaostávajú za základnými zrkadlovkami, no oproti nim sú výrazne menšie a ľahšie.

Milovníci akčnej zábavy a rodičia malých detí môžu oceniť odolné fotoaparáty. Kvalita ich fotografií síce nie je najvyššia, ale nevadí im prach, zima, pád na zem a pokojne ich môžete so sebou zobrať aj do mora.

Odolný aj do vody – Fujifilm FinePix XP80

Čo je dôležitejšie – dokonalé dovolenkové fotografie mimo piesku s vodou, alebo akčné zábery z plávania, či stavania pieskového hradu? FinePix XP80 je fotoaparát určený práve pre tú druhú možnosť, keďže ho výrobca obrnil pevným a odolným obalom. Nevadí mu žiadny prach, fotografuje aj v mínusových teplotách, môže vám pokojne vypadnúť z ruky a ponoriť sa s ním môžete až do hĺbky 15 metrov. Ideálny spoločník na pláž k moru, teda ak vám nebude vadiť len priemerná kvalita fotografií.

S týmto problémom sa ale stretávame pri väčšine odolných fotoaparátov. Hlavným dôvodom sú malé rozmery a optická časť, ktorá musí byť umiestnená priamo v tele fotoaparátu. Klasický výsuvný objektív by bol totiž náchylný na poškodenie pri páde a problém by mu spôsobovala voda a prašné prostredie. Rozsah priblíženia aj napriek týmto obmedzeniam nie je veľmi malý (28 – 140 mm) a k ostrým fotografiám pomáha aj prítomnosť optickej stabilizácie. Rozlíšenie snímača je 16 megapixelov, fotografie vám zobrazí na 2,7-palcovom displeji.

Kvalita fotografií je dobrá hlavne počas slnečných dní, so západom slnka prichádza viditeľný šum, odsudzujúci fotografie k životu len na sociálnych sieťach. Pamiatky zo slnečnej pláže alebo lyžovania budú dobré – automatika si vie poradiť s množstvom ťažkých scén a zvláda aj pekné panorámy. Horšie to je s ostrosťou fotografií a pri využití maximálneho optického priblíženia je výsledok len priemerný. Cena našťastie nie je zbytočne prehnaná, navyše fotoaparát dokáže zaznamenať slušné Full HD video, má Wi-Fi pre ovládanie smartfónom a dokáže behom jednej sekundy zaznamenať až desať fotografií.

Snímač 1/ 2,3“, 16,4 MPx Objektív 28-140 mm, F3.9-4.9 Citlivosť ISO 3200 Displej 2,7“ 460k Video Full HD 60p Funkcie Wi-Fi

+ dobrá automatika, odolný aj voči vode

- slabý akumulátor, priemerná kvalita fotografií

Hodnotenie: 7,5

Cena: 189 eur

TIP: Pozri si ďalšie odborné recenzie a aktuálne ceny fotaparátu Fujifilm FinePix XP80 a tiež info, kde ho môžeš kúpiť, ale aj ďalšie odolné fotoaparáty.

S výmenným objektívom do vrecka – Panasonic DMC-GF7

Jeden z najmenších fotoaparátov s vymeniteľnými objektívmi pohodlne strčíte do vrecka bundy. Je skutočne malý a so základným objektívom váži len 361 gramov. Aj napriek kompaktným rozmerom sa v ruke drží pohodlne skoro rovnako dobre, ako jeho predchodca s označením GF6. Ergonómia ovládania je dobrá, na tele nenájdete zbytočne veľa tlačidiel, keďže displej môžete ovládať aj dotykom. Výhrady máme len k malému a ťažko ovládateľnému tlačidlu pre vysunutie blesku a vadilo nám aj umiestnenie spúšte fotoaparátu – napravo do nej je totiž otočný volič režimov, ktorý nám pri fotení zavadzal.

Displej je vynikajúci a môžete ho vyklopiť smerom nahor až o 180 stupňov. Tento režim je určený pre fotenie selfie fotografií, pričom ich dokáže automaticky zaznamenať po odokrytí tváre rukou, alebo keď sa v zábere objavia aspoň dve osoby. Kvalita fotografií záleží aj od použitého objektívu. V základnom sete nájdete rozmerovo malý model s rozsahom 12-32 mm (24-64 mm po prerátaní)a bežnou svetelnosťou F3.5 až 5.6. Po zapnutí fotoaparátu musíte objektív aktivovať pootočením prstenca a rovnaký úkon vás čaká aj pri jeho vypnutí.

Snímač je oproti predchádzajúcemu modelu výrazne vylepšený, keďže pochádza z drahšieho modelu GX7. Kvalita fotografií je preto veľmi dobrá, či už sa jedná o dobre zvládnutú expozíciu, či automatickú úpravu vyváženia bielej. Fotoaparát môžete pokojne vytiahnuť aj pri slabom osvetlení – fotografie sú detailné aj pri relatívne vysokých hodnotách cez ISO 2000. Veľmi slušný je aj záznam videa, s ohľadom na blízku budúcnosť nám chýbala možnosť záznamu v 4K rozlíšení. Jediným vážnym problémom je slabá výdrž batérie, s ktorou spravíte len niečo cez 200 fotografií.

Snímač 4/3“, 16,8 MPx Objektív 24-64 mm, F3.5-5.6 Citlivosť ISO 25600 Displej 3“ 1040k Video Full HD 60p Funkcie Wi-Fi

+ kvalita fotografií, Wi-Fi, vynikajúci displej

- slabý akumulátor, nemá 4K video

Hodnotenie: 8,7

Cena: 499 eur s objektívom 12-32 mm

TIP: Pozri si ďalšie odborné recenzie a aktuálne ceny fotaparátu Panasonic Lumix GF7 a tiež info, kde ho môžeš kúpiť, ale aj ďalšie kompakty s výmenným objektívom (bezzrkadlovky).

Ďalekohľad - Nikon CoolPix P900

Niekto chce zákazníkov presvedčiť vysokým rozlíšením snímača, niekto veľkým displejom, či extra svetelným objektívom. A potom príde Nikon s modelom CoolPix P900 a ponúkne tak obrovský rozsah priblíženia, až z neho konkurencia padne na zadok. Doteraz si pamätáme na prvé digitálne fotoaparáty s ultra veľkým priblížením, ktorým sa na objektíve vynímalo veľké značenie 12x. Nový Nikon je iná kategória a môže súťažiť dokonca aj s ďalekohľadmi, keďže rozsah jeho objektívu je 24 – 2000 mm, alebo jednoducho 83x.

Tak obrovský rozsah si musel vybrať daň v podobe veľkých rozmerov, dobrá optika stále potrebuje miesto. Vo vypnutom stave je dĺžka fotoaparátu od displeja až po krytku objektívu 15 centimetrov, pri maximálnom priblížení o ďalších 7 centimetrov viac. Pri vysúvaní alebo zasúvaní objektívu sa mení ťažisko fotoaparátu, je preto dobré ho držať v dvoch rukách, inak vám môže obraz ujsť hore alebo dole. Ergonómia aj napriek veľkým rozmerom nie je zlá, displej vyklopíte vo všetkých smeroch a v prípade núdze môžete využiť aj elektronický hľadáčik priemernej kvality.

Od výsledných fotografií nečakajte nadpriemerné výsledky - pri tak obrovskom rozsahu sa nedá vyrobiť cenovo dostupný objektív bez optických chýb. Prekvapivo dobrá je ostrosť fotografie na jej celej ploche a stabilizácia obrazu je účinná aj pri maximálnom priblížení. Pri fotení v noci nemajte veľké očakávania, výsledok je priemerný aj kvôli agresívnej funkcii pre odstránenie šumu. Fotoaparát zaznamená do každej fotografie polohu vďaka GPS prijímaču a keďže obsahuje aj digitálny kompas, pridá dáta o presnom smere fotografovania.

Snímač 1/ 2,3“, 16 MPx Objektív 24-2000 mm, F2.8-6.5 Citlivosť ISO 6400 Displej 3“ 921k Video Full HD 60p Funkcie Wi-Fi, NFC

+ obrovský rozsah, manuálny režim, skvelá stabilizácia

- rozmery a hmotnosť, chýba RAW

Hodnotenie: 8,4

Cena: 579 eur

TIP: Pozri si ďalšie odborné recenzie a aktuálne ceny fotaparátu Nikon CoolPix P900 a tiež info, kde ho môžeš kúpiť, ale aj ďalšie ultrazoom fotoaparáty.

Dobrá zrkadlovka - Canon EOS 750D

Dobrá zrkadlovka nemusí byť nekresťansky drahá, teda ak sa ešte stále považujete za pokročilého amatéra a nechystáte sa svojim fotoaparátom zarábať. Canon EOS 750D nie je úplne lacný fotoaparát, v segmente amatérskych zrkadloviek patrí stále k tým drahším. Bez objektívu ho kúpite za približne 670 eur, s tým základným vás bude stáť o 80 eur viac. Ak bude práve tento model vašou prvou zrkadlovkou, tak si začnite šetriť na ďalšie objektívy, lebo ten základný vám bude stačiť len krátku chvíľu.

Na začiatku si nemusíte robiť ani ťažkú hlavu z množstva manuálnych nastavení. Amatérske zrkadlovky vedia všetko nastaviť za vás a vedia to spraviť veľmi dobre. Na režim automatiky sa dá vo väčšine prípadov spoľahnúť, výsledná fotografia zlá určite nebude. V porovnaní s bežným kompaktným fotoaparátom na ňom nájdete o niečo viac tlačidiel, ktoré ale oceníte až po odpútaní sa od automatiky. Displej je dotykový a môžete si ho vyklopiť podľa potreby.

Od základného objektívu nečakajte zázraky, no pre bežnú a dovolenkovú fotografiu stačí. ČI už je to ostrosť fotografií, fotenie v zlých svetelných podmienkach, alebo pri kontrastných scénach, s fotografiami by ste ako pokročilý amatér mali byť spokojný. Citlivosť snímača je veľmi dobrá a s pokojným svedomím môžete večernú fotografiu fotiť aj pri hodnote ISO 6400. Za zváženie určite stojí aj mierne drahší model 760D, ktorý je vybavený doplnkovým LCD displejom a má niekoľko drobných funkcií navyše.

Snímač APSC, 24,2 MPx Objektív 18-55 mm, F3.9-4.9 Citlivosť ISO 25600 Displej 3“ 1040k Video Full HD 30p Funkcie Wi-Fi, NFC

+ kvalita obrazu, dobrá ergonómia, vyklápací displej

- slabá výdrž batérie

Hodnotenie: 8,8

Cena: 749 eur s objektívom 18-55 mm

TIP: Pozri si ďalšie odborné recenzie a aktuálne ceny fotaparátu Canon EOS 750D a tiež info, kde ho môžeš kúpiť, ale aj ďalšie amatérske zrkadlovky.

Pre náročných – Sony Alpha 7 II

Profesionálny fotoaparát s plnoformátovým snímačom nemusí byť veľký. Sony Alpha 7 II je pokračovaním zaujímavého konceptu bezzrkadlových fotoaparátov, ktoré si berú kvalitu fotografií z profesionálnych modelov, no zároveň nie sú tak veľké a ťažké. Jediné čo zostalo, je vysoká cena, 1899 eur pre náš konkrétny model vo verzii s objektívom 24-70 mm. Nová Alpha je síce najväčším bezzrkadlovým fotoaparátom, v porovnaním s klasickými modelmi vám v batohu zaberie výrazne menej miesta.

Ergonómia rozmermi netrpí, fotoaparát sa drží pohodlne aj v jednej ruke. K dispozícii máte množstvo tlačidiel, pričom trom z nich môžete priradiť ľubovoľnú funkciu. Ak ste doteraz mali v rukách len jednoduchý fotoaparát tak sa zmeny báť nemusíte. Režim automatiky je veľmi dobrý a poradí si aj so zložitými scénami. Oproti predchodcovi sa výrazne zrýchlilo zaostrovanie, či sledovanie objektov. Stabilizácia obrazu sa presunula priamo do tela fotoaparátu a je dostatočne účinná aj pre tele objektívy.

Alpha 7 II nie je fotoaparát pre začiatočníka, ktorý chce len stláčať spúšť a o nič sa nestarať. Patrí do rúk profesionála alebo aspoň pokročilého amatéra, ktorý dokáže využiť výhody plného manuálneho ovládania a veľkého snímača. Kvalita fotografií je vynikajúca, problémy robí len vyšší šum pri fotení v horších svetelných podmienkach. Vyniká aj po stránke videa, ktorému chýba jedine moderné 4K rozlíšenie.

Snímač Full Frame, 24 MPx Objektív 28-140 mm, F3.9-4.9 Citlivosť ISO 25600 Displej 3“ 1230k Video Full HD 60p Funkcie Wi-Fi, NFC

+ vynikajúca kvalita fotografií, dynamický rozsah, rozmery

- slabšia redukcia šumu, nemá 4K video, systém nabíjania

Hodnotenie: 9,0

Cena: 1899 eur s objektívom 24-70 mm

TIP: Pozri si ďalšie odborné recenzie a aktuálne ceny fotaparátu Sony Alpha 7 II a tiež info, kde ho môžeš kúpiť.