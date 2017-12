Halo - konzolový trhák na PC

29. jan 2003 o 0:00 Juraj Chrappa

Najúspešnejšia xboxová hra a zároveň launch titul tejto konzoly sa dostane aj na PC. To už väčšina z nás vie. Na hre Halo momentálne pracuje stále aktívnejšie štúdio Gearbox Software, ktoré sa blyslo viacerými úspešnými hrami ako aj konverziami. Aké budú rozdiely oproti pôvodnej verzii, ak vôbec?

Gearboxu sa zatiaľ darilo vo všetkých hrách, na ktorých pracovali. Či to boli výborné datadisky k Half-Lifu alebo konverzia Tony Hawka 3 z PS2, vždy sa jednalo o kvalitné tituly. Až na poslednú hru s agentom 007 (pozri recenziu). Tá im veľmi nevyšla. Vyvodzovať z jedného neúspechu kvalitu Halo by však bolo nerozumné a preto si radšej povedzme o hre samotnej a problémoch súvisiacich s konverziou.

Halo je nekončiaca akcia z pohľadu vlastných očí s tým, že máte možnosť naskočiť do hocijakého bojového vozidla a využívať výhody z toho vyplývajúce. Náplň hry ako obsah misií a celkový koncept by mali byť totožné s konzolovou verziou. Vylepšená by mala byť najmä grafika vďaka vyššiemu potenciálu PC. Gearbox musí prerobiť engine hry tak, aby podporoval najnovšie DirectX 9 technológie. Do vývoja sa zapojila tiež nVidia, ktorá pomáhala hru optimalizovať pre svoj najnovší grafický čip GeForce FX. Napriek podpore a využitiu potenciálu silného hardwaru by hra mala byť spustiteľná aj na starších grafických kartách, spomínaná bola GeForce2 MX. Samozrejme s menšími grafickými efektami.

Ďalšou úlohou Gearboxu, ak nespomíname konverziu grafického enginu, je vytvorenie multiplayeru. Ten vo verzii pre Xbox chýbal, keďže v čase uvedenia na trh nebola na konzole možnosť hrania cez internet. Teraz sa hovorí až o 32 hráčoch na jednom servery.

Vývojári tiež uvažujú nad pridaním editora levelov. Čo ale vôbec nie je isté. Keďže má hra vyjsť až v lete, Gearbox ma na na rozmyslenie ešte trochu času.