NASA vyvíja superúsporné WiFi

Nový čip signál nevyrába, mení iba ten ktorý sa šíri jeho okolím.

26. júl 2015 o 14:22 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá by nadobro mohla zmeniť spôsob, akým zariadenia bezdrôtovo komunikujú so svojim okolím. NASA vyvíja čip, ktorý pri prenose dát spotrebuje iba stotinu doterajšej energie.

Princíp spočíva podľa magazínu Popular Science v tom, že vysielač signál nevytvára, ale iba mení ten, ktorý sa šíri v jeho bezprostrednej blízkosti. Technologický koncept počíta s tým, že hotspot bude namiesto doterajšieho vysielania a prijímania dát, vysielať navyše aj nosný signál, ktorý poslúži ako prenosové médium.

Vždy, keď hotspot či iné mobilné zariadenie vyšle cez svoju anténu sekvenciu dát, signál sa odráža od všetkých predmetov, na ktoré narazí. Iba malý zlomok energie skončí v anténe prijímacieho zariadenia. To s úspechom už roky využívajú vývojári, ktorým sa pomocou WiFi darí snímať gestá ľudského tela i cez murovanú alebo betónovú priečku.

Nový čip pri takomto odraze využíva pripojenú anténu, aby upravil charakteristiku odrazu. Ak ju následne zachytí hotspot, dokáže z nej dekódovať dáta.

Prvé pokusy naznačujú, že nový čip dokáže pracovať s priepustnosťou až 330 megabitov, čo je s priemernými 40 megabitmi domácich smerovačov skutočne dosť. Technológia môže nájsť uplatnenie v domácnostiach, podnikoch ale aj na verejných, spoločenských plochách.

NASA diskutuje s investorom, ktorý by sa pustil do sériovej výroby a technológiu by skomercializoval. Ak sa uchytí na trhu, môžeme počítať s tým, že naše mobilné zariadenia vydržia na jedno nabitie dlhšie a senzory sa začnú hrnúť do nášho životného priestoru omnoho rýchlejším tempom.