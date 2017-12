Chystajú novú, rýchlejšiu anonymnú sieť

Hornet má byť rýchlejším nástupcom Tor-u, pochádza z dielní iných vývojárov.

24. júl 2015 o 11:11 Milan Gigel

ZURICH, BRATISLAVA. Volá sa Hornet a má pokračovať presne tam, kde Tor ukázal svoju neefektívnosť. Nová anonymná sieť má používateľom poskytnúť rýchlosť spojenia, ktorú dnes dosiahnuť nedokážu.

Za vývojom podľa BBC stojí tím z Londýna a Zurichu, ktorý analyzoval spôsob, akým Tor pri anonymizácii prístupu na internet funguje. Vytypovali preto prvky ktoré prenos dát spomaľujú a navrhli nový spôsob spracovania dát, ktorý by mohol ich prenos zrýchliť.

Štúdie a analýzy hovoria o globálnej priepustnosti 93 gigabitov s omnoho pružnejšou odozvou ako je tomu dnes. Pozitívne zmeny sa majú udiať vďaka novému prístupu k šifrovaniu a odovzdávaniu balíčkov dát medzi uzlami. Tam, kde sa dnes prevádzka opakovane šifruje a dešifruje pri prechode každou dvojicou uzlov, do budúcna má prebiehať všetko jednoduchšie a transparentnejšie.

Výsledkom má byť nižšia réžia siete, efektívnejší prenos dát a odbúranie mechanizmov, ktoré v minulosti mohli prispieť k tomu, aby bola anonymita používateľov siete nabúraná. Celý koncept je v počiatočnej fáze vývoja, pri ktorej vývojári vyhodnocujú pripravované zámery.

Ak sa podarí Horneta dotiahnuť do finále, mohol by úspešne nahradiť doterajšie projekty, z ktorých najznámejším je spomínaný Tor – The Onion Router. Internetisti záujem o anonymitu majú, obavy zo špehovania medziročne narastajú a doposiaľ sa neobjavili žiadne virtuálne siete, ktoré by ponúkli masám jasnú odpoveď na ich dopyt.