Múdre hodinky nie sú bezpečné, možno ich špehovať i kradnúť

Výrobcovia podcenili bezpečnostné technológie, ktoré sú v segmente smartfónov štandardom.

24. júl 2015 o 9:39 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Múdre hodinky majú bezpečnostné problémy. Chýba im ochrana heslom, šifrovanie prenášaných dát alebo ich možno po krádeži bez bariéry spárovať s iným mobilom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila firma Hewlett Packard.

Bezpečnostní experti sa zamerali na desiatku najpredávanejších modelov na trhu a bez toho aby hľadali chyby softvéru a pokúsili sa vystaviť ich útokom, zamerali sa na problémy, ktoré výrobcovia smartfónov riešili už pred rokmi.

Neobstáli ani jedny

Z desiatky testovaných hodiniek podľa BBC neobstáli ani jedny. Iba polovica modelov je vybavená funkciou bezpečnostného zámku. Znamená to, že ak odložíte na plavárni hodiny do šatne alebo ich vyložíte v kancelárii na stôl či na recepciu, ktokoľvek môže nazerať do vašich súkromných dát.

Deväť z desiatich modelov pri komunikácii nešifrujú dáta v takom rozsahu, ako by sa žiadalo. Hackeri tak môžu v dosahu signálu či v úlohe internetového sprostredkovateľa odchytávať dáta a narúšať súkromie.

Pokus-omyl

Tretina z modelov, ktoré sú zabezpečené vstupným heslom, nepočíta neúspešné pokusy o prihlásenie. Hackeri pri dostatočne dlhom čase metódou pokus-omyl môžu hľadať prístup, aby sa zmocnili uložených informácií.

Dvojica z hodiniek navyše nie je vybavená žiadnymi mechanizmami, ktoré by zabránili ich používaniu v prípade ukradnutia. Možné je spárovať ich s ľubovoľným smartfónom bez obmedzení.

Experti poukazujú na zlú bezpečnostnú situáciu a upozorňujú na to, že nedostatky bude potrebné dotiahnuť. Hoci hodinky vyrábajú technologické firmy, ktoré sa doposiaľ aktívne venovali aj smartfónom, mnohé z technológií a prvkov súvisiacich s bezpečnosťou jednoducho vypustili.