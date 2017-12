RPG hry v roku 2003 #2

Prehľad RPG hier začatý minulý týždeň dnes dokončíme rozprávaním o ďalších hrách očakávaných v tomto žánri počas roka 2003. Z prehľadu vyberáme napríklad Lionheart, prvé starwars RPG alebo slovenský Neverend.

2. feb 2003 o 0:40 Tomáš Koza

Vo vývoji je viac RPG ako som v tomto texte vymenoval, ale len čas ukáže kedy vlastne vyjdú, či tento rok alebo až na budúci, pretože to ešte ani sami autori nevedia. Z takýchto hier mi nedá nespomenúť Star Wars: Knights of the Old Republic (Bioware, LucasArts/Activision). Dej sa odohráva 4000 rokov pred prvým Star Wars filmom, kedy by ste mohli Jediov a Sithov počítať na tisícky. A keďže Jediom sa nepáčia Sithi a naopak, dôjde k vojne kolosálnych rozmerov. Vaše skutky samozrejme ovplyvnia jej chod. Rytieri Starej republiky budú obsahovať aj akési vložky z iných typov hier, napríklad si zajazdíte na vznášači, budete ochraňovať loď z kabínky ostreľovača a pod.

Myslím, že rok 2003 bude nabitý RPGčkami. Veľa je novátorských a veľa sa uberie klasickou cestou, no skrátka určite je sa na čo tešiť.