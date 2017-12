TimeSplitters 2 – časoskokani vracajú úder!

28. jan 2003 o 0:00 Milo Gracík

Už pred hodným časom Eidos vydal sequel bezpochyby najkvalitnejšej FPS z prvej generácie hier na PS2 - TimeSplitters. Dosť som si zúfal, keďže dostať sa k tomuto titulu sa stalo putovaním začarovaným lesom bez konca. Nedávno sa však na mňa usmiala Fortuna v podobe rohatého vikinga a do mojich herných labiek sa dostal malý poklad – ochutnávka TimeSplitters 2.

Povedal som si: „Keď už neprší, nech aspoň kvapká – keď už nie plná hra, tak aspoň demo“. A tento slogan sprevádzal celú moju skúšobnú jazdu vzrušujúcim svetom časovojen (príbehové pozadie z jednotky zostalo zachované). Táto malá ale milá chuťovka v podobe demo disku ospevovanej FPS-ky úplne zahltila moje zmyslové orgány na veľmi dlhú dobu. A keď som sa z toho komatózneho opojenia prebral, mojou hlavou rezonovala jediná myšlienka „Zvestuj svetu vôľu Free Radical Design, temné mraky nevedomosti pretrhni žiarivým svetlom PlayStation 2 a odhaľ všetkým ľuďom čistého srdca pravdu o božskej podstate TimeSplitters 2“.

Privítalo ma a na hru správne naladilo, zábavné a vtipné video zachycujúce príbeh dvoch potrhlých vojakov, spracované priamo v engine hry. Na ňom je jasne vidieť v akom duchu sa nesie celá hra, t.j. v pestrom, hravom, komixovom. Prvá misia sa odohráva v komplexe vodnej nádrže Dam na ďalekom a studenom Sibíri v roku 1990. Cieľov je niekoľko, od likvidácie dokumentov o tajnom výskume, zničenie komunikačného disku, až po prepátranie tajomného výkopu. Jasné, že všade tam sa pohybuje kopec ozbrojených maníkov (ale aj maníčiek:-), ktorý vás len tak nepustia na prechádzku. Treba si vystaviť povolenie a potvrdiť ho tvrdou menou – guľkou z olova. Čo ma hneď upútalo, a trochu zarazilo, bolo rozmiestnenie sledovacích kamier – ajaj, ďalší Metal Gear povedal som si. A mal som pravdu, autori sa hodne nechali inšpirovať touto skvelou stealth akciou. Z pôvodnej čistokrvnej strieľačky sa nám Timesplitters pretransformovali na infiltračnú akciu. Čaká vás tichá likvidácia nepriateľa (najlepšie sniperkou z diaľky), ničenie a vyhýbanie sa bezpečnostným kamerám. V tomto prípade vám dobre poslúži skener, na ktorom vidíte pohyb a smer pohľadu nepriateľov vo vašej blízkosti, ako aj uhol záberu aktívnych kamier.

Ovládanie je skutočne bezproblémové, sa mi po chvíli dostalo do krvi hladko, sťa dajaký ohnivý mok. Nemal som žiadne problémy s orientáciou, pohybom, pomerom veľkostí, či odhadom vzdialenosti. Taktiež zameriavanie a streľba je intuitívne, na jemné dolaďovanie miesta zásahu slúži zameriavač. Pravý analóg slúži na rotáciu, ľavý na pohyb vpred, vzad a do strán. L1 umožňuje čupnutie a vstanie, držaním L2 zobrazíte zameriavací kríž, či ďalekohľad (podľa zbrane). R1 a R2 je streľba. Smer vpravo a vľavo na D-pade cykluje inventory. Trojuholník slúži na manuálne nabitie zbrane, krížik na aktiváciu zariadení. Toto sú životne dôležité ovládacie prvky, jedine ich automatizáciou a plynulou kombináciou budete úspešný. Select alebo Start pauznú hru, zobrazí sa stav vášho zdravia, ktorý inak vidíte iba pri zmene jeho stavu (t.j. zranenie či liečenie) a menu, ktoré informuje o briefingu danej misie, obsahuje zoznam primárnych a sekundárnych úloh misie so stavom ich plnenia, inventory s popisom držaných predmetov (prevažne zbraní) a okno s množstvom nastavení. Napríklad je dostupných 6 konfigurácií ovládania, pričom si však môžete definovať vlastné.

Nepriatelia sú spracovaný úžasne, správajú sa úplne živo. Rozprávajú sa medzi sebou, keď majú chuť fajčia, keď ich svrbí, poškriabu sa, začujú podozrivý zvuk – obzerajú sa Ich animácia je skvelá, textúry neskutočne detailné, pohyby prirodzené. Dokonalosť modelov krásne vidieť pri engine animáciách, predovšetkým však pri zásahoch a následnom umieraní. Je to proste skoro až orgazmický pocit sledovať pohyby a gestá protivníka pri zásahu napr. po trafení nohy, sa za ňu maník okamžite chytí a prestane strieľať! Z toho vyplýva, že modely postáv majú definované zóny zásahu, takže logicky po zásahu hlavy zomierajú oponenti okamžite, kdežto po zásahu do hrudníka krytého pancierom vás budú naďalej otravovať. Ich inteligencia je taktiež na vysokej úrovni, nepriatelia sa navzájom kryjú, schovávajú sa do krytov a odtiaľ na vás pália, privolávajú posily, pri útočení využívajú obranné triky (kľaknutie, strafovanie, rýchla zmena pozície, kľučkovanie), strieľajú na vás cez okná, a pod. Je to neskutočná paráda. Kombinácia zábavnosti, reality a hrateľnosti dovedená skoro do dokonalosti v Medal Of Honor: Frontline je prekonaná!

Grafika je neskutočná. Komixovo ladená, bizarná až skoro šialená. Objavíte skvelé vizuálne vychytávky v podobe vydychovanej pary z úst, mihotanie sa teplého vzduchu unikajúceho do zimného prostredia, stopové čiary po guľkách, živý oheň, a pod. Framerate je obdivuhodný, všetko je krásne rýchle a plynulé, bez najmenšieho cuknutia. Ako to však vyzerá v skutočnej bojovej vrave s desiatkami postáv a mnohopočetnými výbuchmi som nemal možnosť otestovať, verím však, že aj takéto náročné grafické orgie zvládne engine TS2 bez problémov. Guľky vytvárajú efektnú vzduchovú vlnu, nie nepodobnú tomu, čo sme mohli vidieť vo filme Matrix či v strieľačke Max Payne. Na rozdiel od nich sa to odohráva v reáli, t.j. žiadny stop bullet time! Aj napriek tomu je každý výstrel po vizuálnej, ale i zvukovej stránke excelentným zážitkom. A to som sa ešte nezmienil o ohňostroji štýlových animačných efektov pri dopade strely. Jednoducho dokonalé! Hudobný podmaz je taktiež nadpriemerne kvalitný, príjemný na posluch a skvele dotvára atmosféru. Zvukové efekty zbraní sú veľmi realistické, som zvedavý ako bude znieť dajaký futuristický plazmový kanón.

V plnej verzii na vás čaká viac ako 90 charakterov, cez 30 zbraní, cestovanie do 9 časových zón, príbehový mód s možnosťou kooperatívnej hry, prepracovaný multiplayer až pre 4 hráčov. No a samozrejme opice:-). Podrobnosti o tejto FPS roku 2002 (a to nielen na PS2, k dispozícii sú aj verzie pre GameCube a Xbox) sa dočítate v plnohodnotnej recenzii, ktorá sa na tomto serveri určite raz objaví. Zatiaľ sa mrknite na www.timesplitters2.eidos.com.

Tak a to je na dnes všetko, teraz sa už môžem konečne vrátiť späť do víru dobrodružstva v prúdoch času. Howgh!

P.S. Ešte malá poznámočka k mojim herným labkám, ktoré sú už tvarovo úplne prispôsobené oblinám DualShocku – tak si predstavte to utrpenie písať niečo na klávesnici:-).