Obrovský roj hmyzu je vidieť aj na radare

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

V stredu 22. júla zachytil meteorologický radar v Oklahome nezvyčajný mrak nad susediacim Texasom. Vo výške 762 metrov letelo obrovské množstvo koníkov a chrobákov.

Ich presný počet sa nedá podľa radarových snímok určiť, spoločne sa však rozprestierali cez osemdesiat kilometrov.

Check it out! Rangers at Copper Breaks State Park confirmed the radar is picking up grasshoppers & beetles! #texomawx pic.twitter.com/lBWjvai7Zw