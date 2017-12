Breed - Halo na PC v predstihu

Breed patril medzi najzaújimavejšie hry poslednej výstavy ECTS v Londýne a dokonca vyhral ocenenie Najlepšia hra výstavy. Tento ambiciózny titul ponúka špičkovú sci-fi akciu z pohľadu vlastných očí v perfektnom grafickom spracovaní. Preto sa o nej

27. jan 2003 o 0:00 Stano Bandzi

O hre menom Halo už určite mnohí z vás počuli. Hovorilo sa o nej hlavne pred príchodom hracej konzoly Xbox. Dalo by sa povedať, že tieto dva produkty si navzájom urobili nemalú reklamu a zabezpečili si tak celkom pekný úspech. Halo dokázalo obhájiť svoju reklamnú kampaň a zožalo úspech či už u kritiky, či u hráčov samotných. V súčasnosti sa Microsoft snaží vyťažiť z tohto úspechu ešte viac, a to konkrétne vývojom Halo 2 pre Xbox a konverziou Halo pre PC. Chlapíci z Brat Designs si ale pred časom zaumienili, že s podobnou hrou na platforme PC vytrú Microsoftu kocúra (a dokonca pripravujú verziu aj pre samotný Xbox), a dali jej meno Breed.

Breed je zasadený do sveta ďalekej budúcnosti ľudstva, do 27. storočia. Verte-neverte, ľudstvo sa takéhoto dátumu v zdraví dožilo, ale...všetko má samozrejme svoje ale. Teda na rok 2600 by sa už patrilo nadviazať kontakt s nejakými zelenými mužíkmi, a tak sa aj stalo. Lenže nikto nepredpokladal, že mužíci nebudú zelení, ale že to budú nablýskané, po zuby ozbrojené, studené kovové potvory s dobyvačnými chúťkami a istou nevôľou k diplomacii... A tak sa začala vojna preveliká, v ktorej ľudia hneď od začiatku dostávali na holú. Šrot postupne obsadil väčšinu našich kolónii, no napokon sa postup nepriateľa predsa len podarilo zastaviť. Tak sa vedenie pozemských síl rozhodlo prejsť do protiútoku a vypravilo dva najväčšie vojenské krížniky – Magellan a Darwin na misiu za oslobodením Marsu. To sa nakoniec skončilo úspešne, Magellan však bol v bojoch ťažko poškodený a musel zostať na Marse. Tak sa teda posledný pozemský krížnik – Darwin vydal na cestu späť na Zem oznámiť víťazstvo. Na svoje brovské zdesenie jeho posádka vyčerpaných genetických vojenských koktejlov (extra-tvrdých chlapíkov so zbraňami) zistila, že prefíkaný Breed (ako nepriateľa nazývajú) ich okabátil a zatiaľ vtrhol na Zem, obsadil ju a začal s terraformovaním planéty na svoj obraz. Darwin zostáva zamaskovaný na orbite. A teraz nástupite vy, ako vojak na jeho palube. Vašou neľahkou úlohou je zorganizovať na Zemi roztrúsené partizánske jednotky, bojovať proti invázii a odvrátiť zatopenie celej Zemegule.

Nuž, charakteristické klišé, poviete si. Tieto okolnosti sú však teoreticky ideálne pre podobnú hru. Je na programátoroch, ako sa s myšlienkou, technickým spracovaním a hlavne hrateľnosťou a originalitou tejto hry vysporiadajú.

Istotne už teda tušíte, že Breed je 3D akciou z pohľadu prvej osoby. Od klasiky ako Quake sa ale líši v niektorých podstatných veciach. Veľmi dôležitým aspektom tejto hry sú rôzne pilotovateľné vozidlá pozemné, vzdušné alebo aj vesmírne. No a bojovať proti okupantom nášho krásneho sveta samozrejme nemôžeme sami, ale vo vojenských jednotkách, po anglicky squad, z čoho vznikol názov takéhoto typu - squad-based game.

To bola teória, v praxi však odhalíme ďalšie unikáty tohto titulu. Celý je totiž postavený na technicky vyspelom vlastnom engine Mercury, uspôsobenom na zobrazovanie doposiaľ asi najväčších levelov v obdobnej hre. Predstavte si, že začínate misiu v útrobách vesmírnej lode, pešo sa dostanete do hangáru, naskáčete do transportu a vyletíte von. Toto vidíte z pohľadu prvej osoby bez nejakého loadingu. Ale to nie je všetko, pretože loadingu sa nedočkáte ani počas celého zostupu atmosférou, ani po pristátí, keď z transportu vyskáčete a začnete na pohyb používať svoje dolné končatiny, prípadne iné vozidlá (pretože na presun po vlastných cez celý level by vám nestačila hodina) - rôzne druhy tankov, mechov, či APC (Armoured Personnel Carrier). Vo vzduchu sú to potom transporty, stíhače či dokonca vojnové lode. Väčšina týchto vozidiel má niekoľko plne ovládateľných stanovíšť (riadenie, obranné veže) a navyše aj nákladný priestor na prepravu pechoty.

Popritom by ale hráč nemal byť ukrátený o jemné detailíky okolitého prostredia, ako sme to mohli vidieť v Battlefielde 1942 (teda ak ho náhodou nehrávate na pentium päťke s 2GB RAM a GeForce XY3). Som teda úprimne zvedavý, čo je to ten Mercury engine za zázrak a na akom počítači pobeží. Nechajme sa ale prekvapiť.

Dostali sme sa teda na povrch planéty so svojou jednotkou. Jej členom môžeme vydávať rozkazy systémom ako v Unreal Tournamente, ale čo je zaujímavé, do každého z nich sa môžeme kedykoľvek „prevteliť.“ Tak získame veľmi kvalitnú kontrolu nad svojimi spolubojovníkmi.

O úspechu či neúspechu tejto hry do značnej mieri rozhodne aj úroveň umelej inteligencie či už nepriateľov, alebo vašich spolubojovníkov. Tí by mali byť schopní podľa vlastného uváženia vykonávať všetky základné funkcie, ako aj prispôsobovať taktiku okolnostiam.

Single-playerová kampaň pozostáva celkovo z približne dvadsiatky misií a autori hovoria o tridsiatich hodinách herného času. V každej z nich máme vopred zadanú úlohu, ktorú musíme splniť. Ako sa k nej dostaneme, je už ale kompletne na nás. Nikto vopred nevie, či ho bude čakať bombardovanie breedov zo vzduchu, boj tvárou v tvár ručnými zbraňami, dogfight s nepriateľskými stíhačmi alebo všetko dokopy. Uvidíme, ako sa engine hry vysporiada s hráčovým dôvtipom.

Takáto koncepcia dáva veľký priestor aj pre kvalitný multiplayer, ktorý v Breede zaručene nebude chýbať. Je tu možnosť hrať single-playerové misie v kooperatívnom móde, alebo si vybrať z 12 špeciálnych multiplayerových misií. Hráč si vopred môže zvoliť jednu z troch postáv: radový vojak (najlepšie bojové schopnosti), inžinier (možnosť ukladania náloží a obsluha počítačových terminálov) alebo medik (liečenie zranení). Rozdiely medzi nimi však nie sú nijako enormné.

Vydanie Breedu sa očakávalo ešte minulý rok, ale ten sa nám minul bez neho, tak bolo vydanie (distibútor CDV) predbežne stanovené na koniec mája. No, uvidíme ako to nakoniec celé dopadne, ale potenciál tohto titulu je nezanedbateľný. Osobne sa naňho veľmi teším a som zvedavý ako si bude počínať proti Halo na PC a Halo 2 na Xboxe.