Betónové domčeky chcú v Číne tlačiť na objednávku

Nové stavebné postupy spájajú výhody montovaných drevostavieb a murovaných domov.

23. júl 2015 o 14:20 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Trvalo iba 10 dní, kým na prázdnom pozemku vyrástol modelový domček, ktorý nakreslili architekti na papier. Vďaka továrenskej 3D tlači sa môže výstavba rodinných domov výrazne urýchliť. S novými pracovnými postupmi prichádza čínska firma Zhuoda Group.

Modulárny koncept využíva priemyselnú 3D tlačiareň pre výrobu stavebných blokov. Každý z nich predstavuje jednu z miestností, ktoré sa vo finále na stavenisku iba skompletizujú. Kým tlač domčeka podľa výkresovej dokumentácie zaberie iba zopár dní, zostavenie na pozemku je otázkou niekoľkých hodín.

Každá z miestností je podľa magazínu Digital Trends samonosným blokom, ktorý odolá zemetraseniam. Zmes betónu priemyselného a poľnohospodárskeho odpadu je po vytvrdnutí vodotesná, odolá požiarom a má výborné mechanické vlastnosti. Povrchová úprava drveným kamenivom, ktoré má podobu omietky, sa uskutoční priamo v továrni.

Vďaka ich tlači nemusia byť domčeky unifikované, architekti môžu prejaviť svoje cítenie v plnom rozsahu.

Firma pre nové stavebné postupy patentovala 22 technických detailov a riešení, svoju technológiu plánuje uviesť do praxe. Vďaka nej by sa mohli vyrábať domčeky na objednávku bez toho, aby vyžadovali množstvo remeselných dokončovacích prác.

Predajná cena modelového obrázku z fotografií by sa mohla pohybovať v rozsahu od 81- do 96-tisíc dolárov. Nový prístup by mohol zmeniť spôsob, akým nahliadame na stavebníctvo z tehál a tvárnic v jeho dnešnej podobe.